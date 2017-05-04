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04 мая 2017
Главные новости Москвы
16:05  04 мая 2017 0

Ученые узнали, что заставляет людей материться

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Некоторые люди из-за мутации генов непроизвольно ругаются матомФото: depositphotos.com © URA.RU

Американские ученые из университета Калифорнии в Сан-Франсиско заявили, что генетические мутации заставляют человека непроизвольно ругаться матом, а также совершать однообразные движения.

Как выяснилось, причина заключается в наборе генов, мутации которых способствуют развитию синдрома Туретта. Данный синдром является редким малоизученным заболеванием нервной системы, передающимся генетическим путем, пишет агентство Nation News.

Люди, страдающим этим синдромом, непроизвольно совершают однообразные движения, а также ругаются матом.

Лев Истомин
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