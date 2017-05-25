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25 мая 2017
Главные новости 
08:17  25 мая 2017 6

Екатеринбурженке спустя год ожидания привезли холодильник от Юли Михалковой. ФОТО, ВИДЕО

Лидия Пестова уже не думала, что холодильник привезутФото: Артем Аксенов

Екатеринбурженка Лидия Пестова, в апреле 2016 года выигравшая на сельскохозяйственной ярмарке в Арамили холодильник, наконец, получила свой приз. Технику в среду, 24 мая, доставили к ней домой представители центра «Речевик» актрисы «Уральских пельменей» Юлии Михалковой, которая проводила лотерею на ярмарке в прошлом году.

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Юля Михалкова купила холодильник обиженной свердловчанке. Технику везла на крыше внедорожника. ФОТО

«Спасибо большое Юлии Михалковой и ее Речевому центру за приз! Я очень рада и благодарна! Справедливость есть, просто за нее нужно бороться! Спасибо Алине Лис и Кириллу Потапову и всем, кто меня поддерживал! Верьте в чудо, и оно обязательно случится!» — написала счастливая Лидия в социальных сетях. В разговоре с корреспондентом «URA.RU» она добавила, что накануне они всей семьей отмечали радостное событие.

Представители Юлии Михалковой объяснили: актриса приняла решение приобрести девушке холодильник несмотря на то, что себя в сложившейся ситуации виновной не считает.

«Согласно договору, холодильник Лидии должны были передать организаторы позже, но этого не произошло. Девушка решила во всеуслышание сделать крайней Юлю, — говорит директор Юлии Михалковой Артем Аксенов. — Очень обидно, ведь всегда она со всей душой и радушием относится к людям, готова приезжать в гости, поддерживать разные инициативы, никогда никого не обижала».

Но разбираться в том, кто прав, а кто виноват в ситуации, представители Михалковой не стали и просто приобрели холодильник. Кстати, история с тем, как актриса «везла» технику на крыше «Гелендвагена», стала отдельной темой для обсуждения в социальных сетях.

Наталия Вершинина
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