04:33 07 декабря 2017 0

Главный тренер Массимо Каррера остался разочарован результатами встречи Фото: официальный сайт ФК «Спартак» (Москва)

В заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов UEFA московский «Спартак» с разгромным счетом 0:7 проиграл «Ливерпулю». Поражение не позволит клубу продолжить борьбу в турнире.

Как сообщает телеканал 360, уже к 19-й минуте игры счет был 3:0 в пользу хозяев, а во втором тайме разгром продолжился. В итоге «Ливерпуль» с 12 очками занял первое место в группе, а «Спартак» — третье, причем по количеству набранных очков от англичан он отстает вдвое.

При этом поражение является для «Спартака» антирекордом. До этого москвичи 15 лет назад уже проигрывали «Ливерпулю» со счетом 5:0 в групповом этапе Лиги чемпионов, передает «Федеральное агентство новостей».

«Я разочарован, потому что ожидал увидеть совсем другую игру. Не хочу сказать, что мы должны были обязательно победить. Но мы обязаны были достойно противостоять „Ливерпулю“ и показать себя гораздо лучше», — заявил по итогам матча главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера.

Со своими шестью очками «Спартак» теперь сможет принять участие в 1/16 финала Евролиги весной 2018 года, пишет «Газета.ру».