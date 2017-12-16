Нет лекарств и средств гигиены. Общественники побывали в камере Улюкаева

02:59 16 декабря 2017 0

Алексей Улюкаев приговорен к 8 годам строгого режима Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев до момента этапирования в колонию строгого режима будет находиться в спецблоке «Матросской тишины» — «Кремлевском централе». По словам правозащитников, посетивших камеру бывшего министра, условия его содержания оставляют желать лучшего.

Секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал журналистам, что пока осужденный министр лишен даже элементарной мебели и средств гигиены. «В камере, где находился Улюкаев, отсутствовало сиденье для унитаза и гигиенические принадлежности, а также матрас. При этом койки в СИЗО изготовлены особым способом и сидеть на них крайне неприятно», — цитирует представителя ОНК информагентство ТАСС.

Мельников заявил, что общественники попросили администрацию изолятора в ближайшее время перевести Улюкаева из сборного отделения в обычную камеру. В беседе с представителями ОНК бывший министр рассказал, что чувствует себя терпимо, но добавил, что по завершению судебного процесса у него подскочило давление. В СИЗО осужденный был отправлен без личных вещей, в том числе — без важных лекарств, принимаемых регулярно. «Мы рекомендовали администрации СИЗО обратить особое внимание на его состояние здоровья, поскольку лекарства ему могут передать родственники не ранее понедельника», — добавил Мельников.



15 декабря Замоскворецкий суд Москвы признал Улюкаева виновным в получении взятки, приговорив экс-министра к восьми годам колонии строго режима и штрафу в 130 миллионов рублей. Суд также запретил бывшему чиновнику занимать должности на госслужбе в течение восьми лет после выхода на свободу. Также стали известны будущие условия содержания Улюкаева в колонии, где ему предстоит отбывать наказание. Осужденный получит право на шесть свиданий с родственниками в течение года и сможет тратить не более 7,8 тысяч рублей в месяц на продукты.