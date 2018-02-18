Бывшего мужа Бузовой заподозрили в измене новой жене

23:49 18 февраля 2018 1

Доказательств того, что футболист якобы ухаживал за эффектной блондинкой, нет Фото: Кристина Белокопытова, Instagram

Футболиста Дмитрия Тарасова, едва обвенчавшегося с ростовской моделью Анастасией Костенко, заподозрили в измене беременной супруге. Тарасов, расставшийся с известной ведущей и певицей Ольгой Бузовой в прошлом году из-за романа с Костенко, был замечен в ночном клубе с финалисткой шоу «Пацанки» Кристиной Белокопытовой.

Как сообщает портал «Дни.ру», пользователи Сети уверены, спортсмен уже подыскивает себе любовницу. Более того, фанаты в соцсетях вовсю обсуждают, будто бы Тарасов уезжал на две недели на сборы ФК «Локомотив», а после возвращения почему-то поехал не домой к беременной супруге, а в клуб, где якобы и познакомился с Белокопытовой.

Несмотря на то, что прямых подтверждений слухам нет, поклонники Анастасии Костенко начали обвинять футболиста в измене. Сам Дмитрий Тарасов считает, что у него в семье все хорошо. В доказательство он выложил на своей странице в сети Instagram новые совместные фотографии с Анастасией.

Напомним, Дмитрий Тарасов официально расписался с Анастасией Костенко 9 января. А спустя несколько недель, как писало «URA.RU» звездная пара собрала родных и близких, чтобы отметить важное событие в узком кругу. 29 января футболист и модель обвенчались, после чего молодожены и гости шикарно отпраздновали свадьбу в банкетном зале гостиницы «Ритц Карлтон».