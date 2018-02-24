16:43 24 февраля 2018 0

Волочкова похвасталась роскошным отпуском Анастасия Волочкова, Instagram

Анастасия Волочкова похвасталась в Instagram роскошным отпуском в Дубае. На фотографиях балерина запечатлела буквально каждый свой шаг с того момента, как ступила на борт частного самолета, на котором летела к морю.

Не остались без внимания Волочковой и российские мужчины, которых она поздравила с Днем защитника Отечества весьма оригинальным способом — своей фотографией с океанской яхты. «Дорогие мужчины, с праздником! Защищайте честь и достоинство в поступках», — подписала она снимок. Приятным бонусом стало фото традиционного шпагата в исполнении балерины — на этот раз на яхте, на фоне отеля, где отдыхала знаменитость. При этом балерина не советует своим поклонникам повторять этот трюк, поскольку он очень опасен, передает Nation News.