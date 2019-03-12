Управление машиной в нетрезвом состоянии — «самый простой способ убить человека» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман поддержал предложение депутата Госдумы Максима Иванова, который хочет изымать в пользу государства автомобили у водителей, которые садятся пьяными за руль. Об этом экс-мэр заявил в эфире своей передачи «Личный прием» на радиостанции «Эхо Москвы».

«Я к любым инициативам Госдумы отношусь с большой настороженностью, но это тот самый случай, когда я бы поддержал. Я считаю, что пьяный за рулем — это убийца, причем убийца, который способен убить непонятно какое количество людей», — высказался Ройзман.

По его словам, автомобиль нужно забирать сразу после того, как пьяный водитель попался, а также «надо лишать человека права управлять машиной пожизненно». Благодаря таким мерам человек не сможет сесть за руль без прав, потому что у него не будет автомобиля. Ройзман отметил, что вопрос о пьяных водителях — это тот случай, когда нужно быть безжалостным в наказании, ведь управление машиной в нетрезвом состоянии — «самый простой способ убить человека».

Сейчас в России, согласно действующему законодательству, за вождение в состоянии алкогольного опьянения отбирают водительские права, потом, если водитель садится за руль без прав, взимают штраф в размере 30 тысяч рублей и забирают авто на штрафстоянку на весь срок лишения прав.

Ранее «URA.RU» сообщало, что депутат Госдумы Максим Иванов предложил изымать в пользу государства автомобили у водителей, которые садятся пьяными за руль. Он считает, что такая мера будет действеннее штрафов, лишения прав и уголовного наказания, так как автомобилисты их не боятся.