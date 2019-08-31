Дерипаска рассказал рабочим о надвигающемся кризисе

Заводы, принадлежащие Олегу Дерипаске, находятся под санкциями с апреля 2018 года Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Российский бизнесмен Олег Дерипаска посетил принадлежащий ему Горьковский автомобильный завод. На встрече с рабочими предприятия он рассказал им о программе правительства по защите от санкций и о надвигающемся мировом кризисе.

«Он рассказал им о надвигающемся кризисе из-за торговой войны между США и Китаем», — сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к бизнесмену. Для группы компаний ГАЗ ситуация осложняется еще и тем, что концерн с апреля прошлого года вместе с самим Дерипаской находится под санкциями США.

Дерипаска рассказал рабочим, что санкции — «надолго». Поэтому компании необходимо бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) американского минфина. Срок, до которого совершать сделки с российской компанией, не опасаясь санкций, истекает 8 ноября.

Ранее стало известно, что заводы Дерипаски, в том числе и уральские, из-за санкций могут вынужденно перейти на четырехдневную рабочую неделю. Зарплату при этом будут рассчитывать исходя из отработанного времени или фактических выполненного объема работ.

В холдинг ГАЗ входит 13 заводов в восьми регионах России. В их числе — «КАВЗ» (Курганский автобусный завод) и автомобильный завод «Урал», расположенный в городе Миассе Челябинской области.