Телеведущая Ксения Собчак анонсировала последний в уходящем году выпуск собственного шоу, посвященный «несогласным в полиции». Героями программы стали сотрудница полиции Татьяна Зима, признанная иностранцами после ЧМ по футболу в 2018 году «самой красивой женщиной-полицейским из России», администратор паблика «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте» Владимир Воронцов и экс-полицейский Василий Федоров.
«Мы начали работать над этим фильмом еще летом, и нам удалось проследить судьбу некоторых героев за эти полгода», — рассказала в своем профиле в Instagram Ксения Собчак. По словам телеведущий, ее фильм посвящен тем, кто хотел служить Родине, но «оказался не нужен и даже опасен».
Согласно анонсу, в этом выпуске Татьяна Зима подробно расскажет о своей истории увольнения, которое, по ее мнению, произошло из-за того, что она была подписана в соцсетях «не на того». Владимир Воронцов поделится историей создания своего паблика, который защищает простых сотрудников полиции от произвола начальства, а Василий Федоров объяснит, почему решил стать массажистом.
Ранее Татьяна Зима раскрыла подробности своего увольнения. По ее мнению, ее уход мог быть выгоден официальному представителю МВД Ирине Волк, которая длительное время носила титул «красавицы в погонах». В конце сентября ее уволили без возможности восстановиться — тогда начальство сослалось на то, что Зима была подписана на аккаунт оппозиционера Алексея Навального.