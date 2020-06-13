Названы отрасли, где в 2020 году была самая большая зарплата

Работники, занятые в финансовой и страховой деятельности, за первые три месяца текущего года получали самую высокую заработную плату — в среднем 106,6 тысячи рублей. Такие данные приводит Росстат.
«Далее идет добыча полезных ископаемых (за I квартал в среднем — 85,6 тысячи рублей). Затем — деятельность в области информации и связи (81 тысяча рублей), научная, профессиональная и техническая сферы (73,4 тысячи рублей), транспортировка и хранение (51 тысяча рублей)», — сообщает RT.
Меньше остальных зарабатывали работники предприятий общественного питания и гостиниц (29 тысяч рублей), люди, занятые в области сельского хозяйства (30,9 тысячи рублей), в сфере водоснабжения, организации сбора и утилизации отходов (35,1 тысячи рублей) и в сфере образования (37,3 тысячи рублей).
Средняя зарплата в этот период в целом по России составила 48,3 тысячи рублей. Это на 10% больше, чем за тот же период в 2019 году.
Ранее депутаты ЛДПР предложили установить с 2021 года почасовую оплату труда для тех, кто работает по срочным договорам и на неполный день, не менее 150 рублей в час, пишет «Национальная служба новостей». Однако финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что это никак не скажется на уровне оплаты труда, поскольку работодатели не будут платить больше, чем могут себе позволить.
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