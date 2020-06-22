В онлайн-встрече примут участие представители отечественной ИТ-индустрии Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В рамках проекта INNOPROM ONLINE 23 июня пройдет очередная онлайн-сессия с участием федеральных спикеров. В прямом эфире на URA.RU можно будет посмотреть трансляцию дискуссии на тему «Векторы развития цифровой инфраструктуры: новые технологии для промышленного роста». Эфир стартует в 12:00 по московскому времени.

В онлайн-встрече примут участие представители отечественной ИТ-индустрии. Они обсудят влияние новых вызовов на инфраструктурные и иные технологические решения, векторы развитие цифровой инфраструктуры для роста отечественной промышленности и другие вопросы.

Делиться своим видением ситуации будут директор департамента цифровых технологий Министерства промышленности и торговли РФ Владимир Дождев, гендиректор «Русатом — Цифровые решения» Вера Гурова, директор по информационным технологиям АО «Росгеология» Павел Соловьев, президент «Ассоциации участников отрасли центров обработки данных» Игорь Дорофеев и другие эксперты. Модератором дискуссии выступит директор деловой программы «ИННОПРОМ» Антон Атрашкин.

Новый формат выставки INNOPROM ONLINE стартовал 15 апреля. Каждую среду руководители органов госвласти, российских и международных компаний обсуждают актуальные проблемы современного производства в России и в мире. Все трансляции доступны на сайте URA.RU. На 7 июля уже запланирован Международный промышленный марафон, который будет включать в себя насыщенную деловую программу, 30 параллельных сессий.