Социолог Шугалей стал для многих символом стойкости — Пригожин

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Максим Шугалей и Самер Суэйфан находятся в тюрьме в Ливии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пресс-служба компании «Конкорд» ответила на запрос журналистов об отношении бизнесмена Евгения Пригожина к Максиму Шугалею — социологу, с мая прошлого года томящемуся в триполитанской тюрьме «Митига». В ответе подчеркивается, что петербургский предприниматель глубоко уважает похищенного в Ливии ученого.

«Шугалея Евгений Викторович горячо поддерживает. Считает, что он — патриот России, который будет освобожден и принесет громадную пользу своей стране, — сообщила пресс-служба „Конкорда“. — Напомним, что Шугалей был похищен при содействии некоторых членов так называемой либеральной оппозиции, и удерживается боевиками группировки RADA, которые связаны с террористами „Аль-Каиды*“».

По мнению Пригожина, такие люди, как Максим Шугалей — настоящие патриоты, которые смогут справиться со всеми трудностями. Также в письме отмечается, что похищенный ливийскими боевиками ученый стал для многих символом мужества и борьбы против терроризма.

Напомним, российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан отправились в рабочую поездку в Ливию, где они проводили социологические исследования. Однако позднее боевики, подконтрольные триполитанским «властям», похитили ученых и поместили в тюрьму, где россияне находятся по сей день. Российские дипломаты совместно с представителями Фонда защиты национальных ценностей делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть наших ученых на Родину.

*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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