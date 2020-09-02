Социолог Шугалей стал для многих символом стойкости — Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» ответила на запрос журналистов об отношении бизнесмена Евгения Пригожина к Максиму Шугалею — социологу, с мая прошлого года томящемуся в триполитанской тюрьме «Митига». В ответе подчеркивается, что петербургский предприниматель глубоко уважает похищенного в Ливии ученого.
«Шугалея Евгений Викторович горячо поддерживает. Считает, что он — патриот России, который будет освобожден и принесет громадную пользу своей стране, — сообщила пресс-служба „Конкорда“. — Напомним, что Шугалей был похищен при содействии некоторых членов так называемой либеральной оппозиции, и удерживается боевиками группировки RADA, которые связаны с террористами „Аль-Каиды*“».
По мнению Пригожина, такие люди, как Максим Шугалей — настоящие патриоты, которые смогут справиться со всеми трудностями. Также в письме отмечается, что похищенный ливийскими боевиками ученый стал для многих символом мужества и борьбы против терроризма.
Напомним, российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан отправились в рабочую поездку в Ливию, где они проводили социологические исследования. Однако позднее боевики, подконтрольные триполитанским «властям», похитили ученых и поместили в тюрьму, где россияне находятся по сей день. Российские дипломаты совместно с представителями Фонда защиты национальных ценностей делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть наших ученых на Родину.
*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.