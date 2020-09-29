Россия автоматически вступит в конфликт в Нагорном Карабахе, если подтвердится наличие турецких военных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Если подтвердится информация о том, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский самолет Су-25, то в рамках договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Россия будет втянута в конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом заявил военный обозреватель, полковник в отставке Дмитрий Литовкин.

Ранее в Минобороны Армении заявили, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский самолет Су-25, передает агентство Nation News. Однако в Турции и Азербайджане опровергли эти сообщения, пишет «Национальная служба новостей».

«Если турецкие военные присутствуют на территории Азербайджана и уничтожают самолеты Армении, это автоматически втягивает Россию в военное противостояние с союзниками — Азербайджаном и Турцией. Радоваться нечему, потому что в любой момент ситуация может выйти из-под контроля и произойдет реальный инцидент, который потребует от Москвы каких-то действий», — объяснил URA.RU Литовкин.

Собеседник агентства подчеркнул, что пока нельзя говорить о вступлении России в конфликт, так как информация о сбитом самолете не проверенная. «Перепроверить информацию невозможно, позвонить никому невозможно, хотя у меня есть и в Армении, и в Азербайджане знакомые, которые занимаются журналистикой. Все в интересах министерств обороны обеих стран», — отметил он.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Турция сразу же заявила о полной поддержке Азербайджана. Глава МИД республики Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова поддержать Баку как за столом переговоров, так и на поле боя.