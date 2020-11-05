Нынешнее укрепление рубля временно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Если кандидат от демократов Джо Байден выиграет выборы президента в США, то доллар может подорожать до 90 рублей. Нынешнее укрепление рубля лишь временное явление, считает аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский.

«Худший сценарий для России и курса рубля — это демократический Сенат с Байденом во главе государства и новые жесткие санкции с весны следующего года.<…> Ближе к декабрю рубль снова начнет падать и окажется там, где был еще недавно, в районе 80», — цитирует Голубовского «Свободная пресса».

После курс рубля преодолеет отметку в 86 за доллар, а затем и вовсе упадет до 90. В случае перезапуска цикла роста на американском рынке рубль мог бы реабилитироваться до 70-65 единиц за доллар. Однако сейчас подобного сценария не предвидится, считает экономист.

Негативные сценарии также озвучили директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР ДВФУ Александр Абрамов и главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин, уточняет телеканал « Царьград ». 5 ноября рубль поднялся относительно доллара и евро более чем на единицу, пишет RT. За несколько дней до этого евро обновил собственный рекорд за 2014 год.