Представитель Кремля рассказал о функции миротворцев в Карабахе

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков сообщил, что Россия не ведет совместную миротворческую миссию с Турцией Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Чем именно будут заниматься российские миротворцы в зоне конфликта в Нагорном Карабахе пока не решено. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Речь идет о миротворческом контингенте. Разумеется, функции предстоит еще уточнить», — сказал Песков. По его словам, контингент будет обеспечивать поддержание прекращения огня и остановку всех военных действий. Представитель Кремля не смог ответить станут ли миротворцы охранять религиозные объекты и получат ли они право применять оружие.

Песков подчеркнул, что вопрос совместной миротворческой миссии России и Турции не обсуждалася. Представители стран будут взаимодействовать только в мониторинговом центре в Азербайджане.

Российские миротворцы уже выдвинулись в район выполнения миссии в Нагорном Карабахе. В общей сложности в зону конфликта будут переброшены 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и спецтехники, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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