Представитель Кремля рассказал о функции миротворцев в Карабахе

Дмитрий Песков сообщил, что Россия не ведет совместную миротворческую миссию с Турцией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Чем именно будут заниматься российские миротворцы в зоне конфликта в Нагорном Карабахе пока не решено. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Речь идет о миротворческом контингенте. Разумеется, функции предстоит еще уточнить», — сказал Песков. По его словам, контингент будет обеспечивать поддержание прекращения огня и остановку всех военных действий. Представитель Кремля не смог ответить станут ли миротворцы охранять религиозные объекты и получат ли они право применять оружие.

Песков подчеркнул, что вопрос совместной миротворческой миссии России и Турции не обсуждалася. Представители стран будут взаимодействовать только в мониторинговом центре в Азербайджане.

Российские миротворцы уже выдвинулись в район выполнения миссии в Нагорном Карабахе. В общей сложности в зону конфликта будут переброшены 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и спецтехники, пишет RT.