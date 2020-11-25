При коронавирусе у детей обычно бывают кашель и температура, также возможны проблемы с желудком при отсутствии других симптомов. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«У некоторых детей встречаются проблемы с желудком при отсутствии других симптомов респираторных инфекций. При этом потерю обоняния нельзя отнести к характерным [для ребенка] симптомам», — передает телеканал 360 со ссылкой на Горелова. Проблемы с желудком, по словам медика, встречаются у двух процентов заболевших детей.
Ранее старший эксперт лаборатории ВОЗ Франк Конингс предположил, как коронавирус мог перейти к людям, передает RT. Ученый считает, что инфекция сначала приспособилась к одному или сразу нескольким видам животных, а потом «перескочила» на человека.
Подписывайтесь на URA.RU в