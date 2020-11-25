25 ноября 2020

Как понять, что у ребенка коронавирус. Объяснение врача

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Главные симптомы COVID у детей — температура и кашель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

При коронавирусе у детей обычно бывают кашель и температура, также возможны проблемы с желудком при отсутствии других симптомов. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«У некоторых детей встречаются проблемы с желудком при отсутствии других симптомов респираторных инфекций. При этом потерю обоняния нельзя отнести к характерным [для ребенка] симптомам», — передает телеканал 360 со ссылкой на Горелова. Проблемы с желудком, по словам медика, встречаются у двух процентов заболевших детей.

Ранее старший эксперт лаборатории ВОЗ Франк Конингс предположил, как коронавирус мог перейти к людям, передает RT. Ученый считает, что инфекция сначала приспособилась к одному или сразу нескольким видам животных, а потом «перескочила» на человека.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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