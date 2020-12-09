Кремль допускает, что ЕР не наберет большинство в Госдуме

«Единой России» нужно занять в парламенте не менее 300 мест Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В Кремле готовы к сценарию, что по итогам выборов 2021 года партия «Единая Россия» может не получить в Госдуме большинства мест. Там предполагают, что партии придется создавать коалицию.

Ранее предполагалось, что единороссы смогут забрать 300 из 450 возможных мест в парламенте, пишет «Коммерсант». Сейчас источники газеты сообщают, что глава управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев говорил на учебе победителей конкурса «Лидеры России. Политика» о том, что при текущих раскладах партия может рассчитывать на 250 мандатов.

«При нынешних рейтингах список ЕР может получить чуть более 40% голосов — это около 90 из 225 списочных мест в Думе. Реально мандатов у единороссов будет больше, так как избранные в Думу партии, по сути, делят между собой голоса, отданные за тех, кто не прошел пятипроцентный барьер», — пишет газета, ссылаясь на свои источники.

В администрации президента не скрывают, сто Кремль делает ставку на ЕР, однако готовится запасной «план Б» на случай, ессли партия не наберет нужное количество голосов. Например, для конституционного большинства (не менее 300 мандатов в нижней палате парламента) возможна коалиция со «Справедливой Россией», если «разбавить» ее нужными людьми.

Между тем в рядах «Единой России» не сомневаются в победе. Как заявил » замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов, в партии решают задачу по формированию фракции парламентского большинства. «Колебания рейтинга находятся в зоне статистической погрешности. Нас мучили вопросом про рейтинг в преддверии единого дня голосования-2020, никто не верил в наш результат. Между тем критерий истины — практика», — заявил Перминов.

Политолог Сергей Поляков в разговоре с URA.RU предположил,что «Единая Россия» может набрать политические очки на главной теме следующего года. Предполагается, что президент РФ объявит 2021 год «Годом науки». »«Единой России» на выборах надо будет предлагать образ будущего, без него будет сложно получить результат». […] Идея высокотехнологического общества, основанного на достижениях современной науки, могла бы стать драйвером», — считает политолог. Партия, как стало известно 9 декабря, отобрала уже 70% кандидатов на выборы в Госдуму.