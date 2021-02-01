В РФ число больных коронавирусом снижается четвертый день подряд

В России на 1 февраля коронавирус обнаружен у 17 648 человек. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией. За сутки выздоровели 18 169 человек, 437 пациентов умерли.
«За последние сутки в России выявлено 17 648 новых случаев коронавируса», — говорится в сообщении оперштаба. За время эпидемии в России обнаружено 3 868 087 зараженных. Выздоровели с начала пандемии в РФ 3 318 173 пациента.
Больше всего новых случаев коронавируса обнаружено в Москве — там зафиксировано 2037 инфицированных. В Санкт-Петербурге за сутки коронавирус выявлен у 1842 человек. В Московской области на 1 февраля обнаружено 1068 заразившихся коронавирусом.
В Свердловской области за сутки обнаружено 348 заболевших. В ХМАО коронавирус подтвердился еще у 182 человек. В ЯНАО выявлено 65 случаев заражения коронавирусом. В Тюменской области число зараженных за сутки достигло 140. В Пермском крае и Челябинской области обнаружено 284 и 280 больных соответственно. В Курганской области коронавирус нашли у 95 человек.
Сутками ранее в России было обнаружено 18 359 заболевших коронавирусом. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что в ближайшее время количество новых случаев коронавируса в РФ будет снижаться, передает телеканал 360. Однако говорить об отмене ограничений еще рано, подчеркнул он.
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