Экс-силовика из ХМАО судят за смертельное ДТП под Челябинском

В момент ДТП полицейский их ХМАО был пьян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Еткульского района утвердила обвинительное заключение в отношении 48-летнего жителя Нижневартовского района ХМАО, обвиняемого в совершении смертельного ДТП. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Речь идет об экс-сотруднике полиции, который в момент ДТП был пьян.

«22 ноября обвиняемый, управляя автомобилем Hyundai Elantra в состоянии алкогольного опьянения, двигался по автодороге „Челябинск-Октябрьское“ со скоростью не менее 100 км в час, — сообщили URA.RU в прокуратуре. — Выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Corolla». 24-летняя пассажирка Toyota скончалась в больнице. Виновник аварии был взят под стражу и до сих пор находится в СИЗО.

В прокуратуре отметили, что водитель полностью признал свою вину и даже возместил затраты на похороны погибшей. Ее родные выставили иски на сумму в 12 млн рублей. Дело расследовалось по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

В релизе следственного управлении СКР по региону после ДТП о виновнике сообщали как о действующем полицейском. В пресс-службе УМВД по ХМАО тогда эту информацию опровергли. «Приказ об увольнении данного сотрудника был подписан 3 ноября. Ему была выдана на руки трудовая книжка», — заявили URA.RU в пресс-службе. Как сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах, в момент совершения ДТП виновник все-таки был сотрудником ОМВД и работал водителем в полиции Нижневартовска. Со службы его уволили в начале января.