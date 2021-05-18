Экс-посол Израиля: переговоры по Палестине должны пройти в Москве

Последние несколько дней Израиль и Палестина обмениваются ракетными ударами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россия может стать площадкой для проведения переговоров между Израилем и Палестиной. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил экс-посол Израиля в РФ, старший научный сотрудник Института национальной безопасности Израиля Цви Маген.

«Это не принципиальный вопрос, а вопрос технически-организационный, где должны проходить такие контакты, мероприятия. Если обе стороны согласятся на предложение провести это в Москве, то, я считаю, что это может быть нормальным. Это, конечно, не произойдет ни у нас, ни у них, так что это может произойти где-то на третьей стороне. Москва не хуже других, как посредник и третья сторона», — заявил в беседе с URA.RU Маген.

При этом, отметил экс-посол Израиля в РФ, Тель-Авив сейчас не готов вести переговоры с Палестиной. «На данном этапе Израиль не готов обсуждать, потому что идет военное противостояние, идет война и так просто эти вещи не решаются. Это вопрос, кто первый принимает на себя готовность отказаться от продолжения военных действий», — сказал Маген. Он отметил, что, пока по территории страны наносятся удары, вопрос о переговорах для Тель-Авива будет не актуален.

Ранее посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что власти Палестины готовы обсудить урегулирование конфликта с Израилем в Москве. Эскалация военного противостояние между странами началась 10 мая. Поводом стало выселение нескольких палестинских семей из Восточного Иерусалима. Там начались столкновения мусульман с израильской полицией, которые переросли в военные действия. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия занимается организацией встречи граждан Палестины и Израиля в Москве.