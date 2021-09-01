Администрация президента США Джо Байдена за семь месяцев работы столкнулась с тремя серьезными кризисами. Об этом сообщает телеканал Fox News.
«За семь месяцев пребывания у власти администрация Байдена столкнулась с тремя серьезными кризисами. Это последствия вывода войск из Афганистана, сохраняющаяся озабоченность по поводу пандемии коронавируса и ущерб от урагана „Ида“, который до сих пор остается неизвестным», — заявляет Дом Каликкьо (Dom Calicchio) на сайте Fox News. По его словам, в связи с этим оппоненты Байдена призывают его уходить в отставку.
Каждая из этих проблем, подчеркивает Каликкьо, требует от администрации Байдена быстрого решения. Иначе ситуация может усугубиться, и критиков президента будет уже не успокоить.
Ранее завершилась операция США по эвакуации людей из Афганистана, Байден заявил, что она прошла успешно. Совет Евросоюза закрыл границы шести странам, в том числе США. Ураган «Ида» в США повернул реку Миссисипи вспять.
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