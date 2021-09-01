Fox: на Байдена навалилось три кризиса одновременно. «Нет простых выходов»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Джо Байден, байден джо
Администрация президента США подвергается критике из-за трех серьезных кризисов Фото:

Администрация президента США Джо Байдена за семь месяцев работы столкнулась с тремя серьезными кризисами. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«За семь месяцев пребывания у власти администрация Байдена столкнулась с тремя серьезными кризисами. Это последствия вывода войск из Афганистана, сохраняющаяся озабоченность по поводу пандемии коронавируса и ущерб от урагана „Ида“, который до сих пор остается неизвестным», — заявляет Дом Каликкьо (Dom Calicchio) на сайте Fox News. По его словам, в связи с этим оппоненты Байдена призывают его уходить в отставку.

Каждая из этих проблем, подчеркивает Каликкьо, требует от администрации Байдена быстрого решения. Иначе ситуация может усугубиться, и критиков президента будет уже не успокоить.

Ранее завершилась операция США по эвакуации людей из Афганистана, Байден заявил, что она прошла успешно. Совет Евросоюза закрыл границы шести странам, в том числе США. Ураган «Ида» в США повернул реку Миссисипи вспять.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...