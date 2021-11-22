Детский омбудсмен предложила новую льготу для россиян

В России необходимо запретить изымать за долги купленное на средства материнского капитала жилье. С таким предложением уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась к министру труда и социальной защиты Антону Котякову.
«В настоящее время наиболее значимым инструментом государственной финансовой поддержки семей остается материнский капитал. Наличие у собственника детей не является препятствием для изъятия залоговой недвижимости, то есть кредитная организация вправе инициировать выселение несовершеннолетнего из ипотечной квартиры», — передает RT слова Волынец.
По ее словам, следует инициировать внесение изменений в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)». «В частности, предусмотреть невозможность обращения взыскания на единственное жилье, приобретенное с использованием средств материнского капитала», — говорится в тексте обращения.
Ранее Волынец заявила, что многодетным семьям необходимо предоставить бесплатный проезд на городском транспорте. Льгота предоставляется обоим родителям в многодетной семье и их детям до восемнадцати лет. Волынец предложила распространить помощь по всей России, телеканал 360.
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