22 ноября 2021

Детский омбудсмен предложила новую льготу для россиян

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В России предложили запретить изымать за долги купленное на маткапитал жилье Фото:

В России необходимо запретить изымать за долги купленное на средства материнского капитала жилье. С таким предложением уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась к министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

«В настоящее время наиболее значимым инструментом государственной финансовой поддержки семей остается материнский капитал. Наличие у собственника детей не является препятствием для изъятия залоговой недвижимости, то есть кредитная организация вправе инициировать выселение несовершеннолетнего из ипотечной квартиры», — передает RT слова Волынец.

По ее словам, следует инициировать внесение изменений в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)». «В частности, предусмотреть невозможность обращения взыскания на единственное жилье, приобретенное с использованием средств материнского капитала», — говорится в тексте обращения.

Ранее Волынец заявила, что многодетным семьям необходимо предоставить бесплатный проезд на городском транспорте. Льгота предоставляется обоим родителям в многодетной семье и их детям до восемнадцати лет. Волынец предложила распространить помощь по всей России, телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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