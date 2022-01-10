На Украине наказали мужчину, лайкнувшего герб СССР в соцсетях

Суд приговорил жителя Украины к штрафу в 4250 гривен (155 долларов или более 11 тысяч рублей) за лайк и репост к себе на страницу изображения герба СССР в социальной сети «Одноклассники». Об этом говорится в решении суда.
«Признать виновным в предъявленном обвинении о совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК Украины и, назначить наказание в виде штрафа размером 4250 гривен. Взыскать с мужчины в пользу государства судебные расходы в сумме 6537,6 гривен за проведение судебной экспертизы», — отмечается на официальном сайте украинского Единого государственного реестра судебных решений.
Следствие увидело в действиях украинца «распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти», отмечает «Федеральное агентство новостей». Подсудимый признал свою вину, пишет Pravda.ru.
Отмечается также, что решение в законную силу не вступило. Апелляция может быть подана в течение 30 дней. Год назад на Украине приняли закон о декоммунизации, запрещающий советскую символику и осуждающий коммунистический режим в целом, напоминает телеканал 360.
Суд приговорил жителя Украины к штрафу в 4250 гривен (155 долларов или более 11 тысяч рублей) за лайк и репост к себе на страницу изображения герба СССР в социальной сети «Одноклассники». Об этом говорится в решении суда. «Признать виновным в предъявленном обвинении о совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК Украины и, назначить наказание в виде штрафа размером 4250 гривен. Взыскать с мужчины в пользу государства судебные расходы в сумме 6537,6 гривен за проведение судебной экспертизы», — отмечается на официальном сайте украинского Единого государственного реестра судебных решений. Следствие увидело в действиях украинца «распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти», отмечает «Федеральное агентство новостей». Подсудимый признал свою вину, пишет Pravda.ru. Отмечается также, что решение в законную силу не вступило. Апелляция может быть подана в течение 30 дней. Год назад на Украине приняли закон о декоммунизации, запрещающий советскую символику и осуждающий коммунистический режим в целом, напоминает телеканал 360.