На Украине наказали мужчину, лайкнувшего герб СССР в соцсетях

10 января 2022 в 19:31 Размер текста - 17 +

На Украине приняли закон, запрещающий советскую символику и осуждающий коммунистический режим Фото: Владимир Андреев © URA.RU Суд приговорил жителя Украины к штрафу в 4250 гривен (155 долларов или более 11 тысяч рублей) за лайк и репост к себе на страницу изображения герба СССР в социальной сети «Одноклассники». Об этом говорится в решении суда. «Признать виновным в предъявленном обвинении о совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК Украины и, назначить наказание в виде штрафа размером 4250 гривен. Взыскать с мужчины в пользу государства судебные расходы в сумме 6537,6 гривен за проведение судебной экспертизы», — отмечается на официальном сайте украинского Единого государственного реестра судебных решений. Следствие увидело в действиях украинца «распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти», отмечает «Федеральное агентство новостей». Подсудимый признал свою вину , пишет Pravda.ru. Отмечается также, что решение в законную силу не вступило. Апелляция может быть подана в течение 30 дней. Год назад на Украине приняли закон о декоммунизации, запрещающий советскую символику и осуждающий коммунистический режим в целом, напоминает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Суд приговорил жителя Украины к штрафу в 4250 гривен (155 долларов или более 11 тысяч рублей) за лайк и репост к себе на страницу изображения герба СССР в социальной сети «Одноклассники». Об этом говорится в решении суда. «Признать виновным в предъявленном обвинении о совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК Украины и, назначить наказание в виде штрафа размером 4250 гривен. Взыскать с мужчины в пользу государства судебные расходы в сумме 6537,6 гривен за проведение судебной экспертизы», — отмечается на официальном сайте украинского Единого государственного реестра судебных решений. Следствие увидело в действиях украинца «распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти», отмечает «Федеральное агентство новостей». Подсудимый признал свою вину, пишет Pravda.ru. Отмечается также, что решение в законную силу не вступило. Апелляция может быть подана в течение 30 дней. Год назад на Украине приняли закон о декоммунизации, запрещающий советскую символику и осуждающий коммунистический режим в целом, напоминает телеканал 360.