В ГИБДД предупредили водителей о массовых проверках на дорогах

В ГИБДД раскрыли, где будут тормозить водителей в выходные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники Госавтоинспекции МВД России в эти выходные проведут массовые рейды во всех регионах страны. Особые рейды со сплошным контролем анонсировали в Омске, Кирове, Смоленске, Ухте и Симферополе.

В Крыму массовые проверки проведут во всех районах Симферополя, а также в пригороде и небольших населенных пунктах поблизости.

В Омской области рейд от ГИБДД стартовал 29 января. Наказание за поездку в состоянии опьянения — лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщает РБК.

В УГИБДД по Белгородской области обещают массовые проверки водителей во всех районах области в ночное время. Список адресов, где будут проводить остановку машин, опубликовали на сайте.

В Кировской области сотрудники УГИБДД дежурят у въездов и выездов в Киров и другие крупные населенные пункты. В пригород областной столицы отправят дополнительные наряды сотрудников Госавтоинспекции.

Сотрудники УГИБДД Смоленской области также проведут рейды в регионе. Избежать конфликтов во время массовых проверок можно, если включить видеорегистратор и не нарушать ПДД.

Ранее URA.RU сообщало, что российских водителей станут больше штрафовать. Из-за передачи полномочий фиксации нарушений ПДД региональным чиновникам, количество их выявлений вырастет, считают эксперты. Также стало известно, что Министерство юстиции РФ готовит увеличение штрафов для водителей. В частности, появился новый штраф за опасное вождение, пишет «Национальная служба новостей».