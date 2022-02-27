РИА «Новости»: Украина призвала ВОЗ прекратить работу с РФ

Минздрав Украины призвал Всемирную организацию здравоохранения прекратить любое сотрудничество с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости». Кроме того, Украина призывает и другие гуманитарные ведомства ООН перенести свои региональные ведомства из Москвы.
«Министерство охраны здоровья (МОЗ) призывает ВОЗ прекратить любое сотрудничество и обмен информацией с РФ. Также МОЗ призывает другие ведомства ООН, стоящие на страже гуманитарных дел, перенести свои региональные представительства из Москвы», — говорится в сообщении минздрава Украины на странице в Facebook. Информацию передает РИА «Новости».
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Российские войска должны провести демилитаризацию и денацификацию республики. Президент Украины Владимир Зеленский подготовил и направил иск против России в Международный суд в Гааге. В то же время Киев согласился провести переговоры с Россией в Гомельской области Белоруссии.
Минздрав Украины призвал Всемирную организацию здравоохранения прекратить любое сотрудничество с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости». Кроме того, Украина призывает и другие гуманитарные ведомства ООН перенести свои региональные ведомства из Москвы. «Министерство охраны здоровья (МОЗ) призывает ВОЗ прекратить любое сотрудничество и обмен информацией с РФ. Также МОЗ призывает другие ведомства ООН, стоящие на страже гуманитарных дел, перенести свои региональные представительства из Москвы», — говорится в сообщении минздрава Украины на странице в Facebook. Информацию передает РИА «Новости». Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Российские войска должны провести демилитаризацию и денацификацию республики. Президент Украины Владимир Зеленский подготовил и направил иск против России в Международный суд в Гааге. В то же время Киев согласился провести переговоры с Россией в Гомельской области Белоруссии.