Рогозин призвал компании России сокращать зарплаты руководства

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Рогозин посоветовал крупным компаниям России последовать примеру «Роскосмоса» Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин призвал компании России последовать примеру ракетной отрасли и сократить зарплаты их топ-менеджменту. Об этом он сказал в эфире на телеканале «Россия».

«Менеджменты других российских компаний вслед за „Роскосмосом“ должны сократить свои зарплаты», — считает Рогозин. Также он добавил, что в ракетно-космической отрасли России вырастут зарплаты инженеров, конструкторов и технологов.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил, что он сокращает зарплату себе и подчиненным из-за санкций в отношении РФ. Также госкорпорация приостановила сотрудничество с европейскими странами.

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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин призвал компании России последовать примеру ракетной отрасли и сократить зарплаты их топ-менеджменту. Об этом он сказал в эфире на телеканале «Россия». «Менеджменты других российских компаний вслед за „Роскосмосом“ должны сократить свои зарплаты», — считает Рогозин. Также он добавил, что в ракетно-космической отрасли России вырастут зарплаты инженеров, конструкторов и технологов. Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил, что он сокращает зарплату себе и подчиненным из-за санкций в отношении РФ. Также госкорпорация приостановила сотрудничество с европейскими странами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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