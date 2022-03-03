Рогозин призвал компании России сокращать зарплаты руководства

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин призвал компании России последовать примеру ракетной отрасли и сократить зарплаты их топ-менеджменту. Об этом он сказал в эфире на телеканале «Россия».
«Менеджменты других российских компаний вслед за „Роскосмосом“ должны сократить свои зарплаты», — считает Рогозин. Также он добавил, что в ракетно-космической отрасли России вырастут зарплаты инженеров, конструкторов и технологов.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил, что он сокращает зарплату себе и подчиненным из-за санкций в отношении РФ. Также госкорпорация приостановила сотрудничество с европейскими странами.
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин призвал компании России последовать примеру ракетной отрасли и сократить зарплаты их топ-менеджменту. Об этом он сказал в эфире на телеканале «Россия». «Менеджменты других российских компаний вслед за „Роскосмосом“ должны сократить свои зарплаты», — считает Рогозин. Также он добавил, что в ракетно-космической отрасли России вырастут зарплаты инженеров, конструкторов и технологов. Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил, что он сокращает зарплату себе и подчиненным из-за санкций в отношении РФ. Также госкорпорация приостановила сотрудничество с европейскими странами.