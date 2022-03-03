Рогозин призвал компании России сокращать зарплаты руководства 03 марта 2022 в 15:40 Размер текста - 17 + Рогозин посоветовал крупным компаниям России последовать примеру «Роскосмоса» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин призвал компании России последовать примеру ракетной отрасли и сократить зарплаты их топ-менеджменту. Об этом он сказал в эфире на телеканале «Россия». «Менеджменты других российских компаний вслед за „Роскосмосом“ должны сократить свои зарплаты», — считает Рогозин. Также он добавил, что в ракетно-космической отрасли России вырастут зарплаты инженеров, конструкторов и технологов. Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил, что он сокращает зарплату себе и подчиненным из-за санкций в отношении РФ. Также госкорпорация приостановила сотрудничество с европейскими странами. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин призвал компании России последовать примеру ракетной отрасли и сократить зарплаты их топ-менеджменту. Об этом он сказал в эфире на телеканале «Россия». «Менеджменты других российских компаний вслед за „Роскосмосом“ должны сократить свои зарплаты», — считает Рогозин. Также он добавил, что в ракетно-космической отрасли России вырастут зарплаты инженеров, конструкторов и технологов. Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил, что он сокращает зарплату себе и подчиненным из-за санкций в отношении РФ. Также госкорпорация приостановила сотрудничество с европейскими странами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям