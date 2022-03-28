Лавров ответил на заявления о госперевороте в РФ

28 марта 2022 в 15:37 Размер текста - 17 +

Лавров: слухи о госперевороте — «бредятина» и ложь Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сообщения о предстоящем государственном перевороте в России ложные, их распространяют спецслужбы Украины и российские «неолибералы». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе интервью сербским СМИ. «Я не хочу комментировать бредятину. Потому что это именно бредятина, которую распространяют и спецслужбы Украины. Как вы сейчас упомянули, ее распространяют и наши неолибералы, российские, находящиеся сейчас за границей. Видимо, им там с утра подают материалы, которые необходимо озвучить, и они их озвучивают», — цитирует Лаврова «Интерфакс». Глава МИД также назвал «откровенной ложью» слухи об исчезновении министра обороны РФ. Ранее ряд СМИ обеспокоились отсутствием Сергея Шойгу на публике, в связи с чем предположили, что у министра могут быть проблемы с сердцем. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что министр обороны России не выходит в свет, поскольку занят решением вопросов, вызванных спецоперацией на Украине. 24 февраля 2022 года президент России объявил о проведении на Украине спецоперации по демилитаризации страны. Главной целью операции, по словам российского лидера, является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с агрессией со стороны Киева. В СМИ позже появлялись свидетельства того, что украинские военные продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сообщения о предстоящем государственном перевороте в России ложные, их распространяют спецслужбы Украины и российские «неолибералы». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе интервью сербским СМИ. «Я не хочу комментировать бредятину. Потому что это именно бредятина, которую распространяют и спецслужбы Украины. Как вы сейчас упомянули, ее распространяют и наши неолибералы, российские, находящиеся сейчас за границей. Видимо, им там с утра подают материалы, которые необходимо озвучить, и они их озвучивают», — цитирует Лаврова «Интерфакс». Глава МИД также назвал «откровенной ложью» слухи об исчезновении министра обороны РФ. Ранее ряд СМИ обеспокоились отсутствием Сергея Шойгу на публике, в связи с чем предположили, что у министра могут быть проблемы с сердцем. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что министр обороны России не выходит в свет, поскольку занят решением вопросов, вызванных спецоперацией на Украине. 24 февраля 2022 года президент России объявил о проведении на Украине спецоперации по демилитаризации страны. Главной целью операции, по словам российского лидера, является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с агрессией со стороны Киева. В СМИ позже появлялись свидетельства того, что украинские военные продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах.