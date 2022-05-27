В НАТО назвали условие для вступления Финляндии и Швеции в альянс

27 мая 2022 в 15:12 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг считает, что Финляндия и Швеция должны выполнить условия Турции Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Швеция и Финляндия должны выполнить условия Турции перед вступлением в альянс. Без этого они не смогут стать кандидатами на вступление на предстоящем саммите. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Швеция и Финляндия в качестве приглашенных стран смогут принять участие в саммите НАТО в Мадриде. Но им будет сложно реализовать устремления стать кандидатами на членство в альянсе, если до 28 июня они не выполнят требования Турции», — сказал Столтенберг, слова которого приводит агентство «Анадолу». Ранее Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Тогда Турция заблокировала начало переговоров о вступлении этих стран в альянс и выдвинула ряд требований, которые должны выполнить Финляндия и Швеция прежде чем подавать заявки.

Швеция и Финляндия должны выполнить условия Турции перед вступлением в альянс. Без этого они не смогут стать кандидатами на вступление на предстоящем саммите. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Швеция и Финляндия в качестве приглашенных стран смогут принять участие в саммите НАТО в Мадриде. Но им будет сложно реализовать устремления стать кандидатами на членство в альянсе, если до 28 июня они не выполнят требования Турции», — сказал Столтенберг, слова которого приводит агентство «Анадолу». Ранее Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Тогда Турция заблокировала начало переговоров о вступлении этих стран в альянс и выдвинула ряд требований, которые должны выполнить Финляндия и Швеция прежде чем подавать заявки.