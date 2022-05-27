В НАТО назвали условие для вступления Финляндии и Швеции в альянс

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НАТО. Москва, нато, nato, столтенберг йенс
Йенс Столтенберг считает, что Финляндия и Швеция должны выполнить условия Турции Фото:

Швеция и Финляндия должны выполнить условия Турции перед вступлением в альянс. Без этого они не смогут стать кандидатами на вступление на предстоящем саммите. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Швеция и Финляндия в качестве приглашенных стран смогут принять участие в саммите НАТО в Мадриде. Но им будет сложно реализовать устремления стать кандидатами на членство в альянсе, если до 28 июня они не выполнят требования Турции», — сказал Столтенберг, слова которого приводит агентство «Анадолу».

Ранее Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Тогда Турция заблокировала начало переговоров о вступлении этих стран в альянс и выдвинула ряд требований, которые должны выполнить Финляндия и Швеция прежде чем подавать заявки.

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Швеция и Финляндия должны выполнить условия Турции перед вступлением в альянс. Без этого они не смогут стать кандидатами на вступление на предстоящем саммите. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Швеция и Финляндия в качестве приглашенных стран смогут принять участие в саммите НАТО в Мадриде. Но им будет сложно реализовать устремления стать кандидатами на членство в альянсе, если до 28 июня они не выполнят требования Турции», — сказал Столтенберг, слова которого приводит агентство «Анадолу». Ранее Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Тогда Турция заблокировала начало переговоров о вступлении этих стран в альянс и выдвинула ряд требований, которые должны выполнить Финляндия и Швеция прежде чем подавать заявки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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