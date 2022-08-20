Глава Курской области: приграничные школы продолжат работу очно

В шести приграничных районах Курской области находятся 86 школ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Граничащие с Украиной школы и детские сады продолжат свою работу в очном режиме. Об этом написал в своем telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Большинство образовательных организаций будет работать точно. В каждом случае возникает настроение с учетом мнения родителей. Что касается торжественных линеек, они проходят в том же формате, что и учеба», — уточнил он.

Старовойт пояснил, что в шести приграничных районах находятся 86 школ, в которых обучаются 12 тысяч детей. При этом в 13 школах будут дистанционно учиться 872 школьника. Кроме того, в некоторых районах также организуется развоз детей. Что касается работы детских садов, губернатор уточнил, что практически все они будут работать в режиме посещения.

Ранее URA.RU писало, что в России закроют школы и детсады на границе с Украиной. В частности, это касалось Белгородской области. Также в Кремле призвали укреплять безопасность прилегающих к Украине районов, пишет «Национальная служба новостей». Ранее агентство Nation News сообщало, что украинские военные обстреляли приграничные поселки в Курской области. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель — защита мирного населения Донбасса. Последствия атак ВСУ ощущают на себе и граничащие с Украиной территории РФ.