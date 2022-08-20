Глава Курской области: приграничные школы продолжат работу очно

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Торжественная линейка в гимназии № 27. Курган, школьная линейка, ученики, рюкзак, школа, 1 класс, первоклассники, цветы, первоклассники, 1 сентября, школьники, младшие школьники
В шести приграничных районах Курской области находятся 86 школ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Граничащие с Украиной школы и детские сады продолжат свою работу в очном режиме. Об этом написал в своем telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Большинство образовательных организаций будет работать точно. В каждом случае возникает настроение с учетом мнения родителей. Что касается торжественных линеек, они проходят в том же формате, что и учеба», — уточнил он.

Старовойт пояснил, что в шести приграничных районах находятся 86 школ, в которых обучаются 12 тысяч детей. При этом в 13 школах будут дистанционно учиться 872 школьника. Кроме того, в некоторых районах также организуется развоз детей. Что касается работы детских садов, губернатор уточнил, что практически все они будут работать в режиме посещения.

Ранее URA.RU писало, что в России закроют школы и детсады на границе с Украиной. В частности, это касалось Белгородской области. Также в Кремле призвали укреплять безопасность прилегающих к Украине районов, пишет «Национальная служба новостей». Ранее агентство Nation News сообщало, что украинские военные обстреляли приграничные поселки в Курской области. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель — защита мирного населения Донбасса. Последствия атак ВСУ ощущают на себе и граничащие с Украиной территории РФ.

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Граничащие с Украиной школы и детские сады продолжат свою работу в очном режиме. Об этом написал в своем telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. «Большинство образовательных организаций будет работать точно. В каждом случае возникает настроение с учетом мнения родителей. Что касается торжественных линеек, они проходят в том же формате, что и учеба», — уточнил он. Старовойт пояснил, что в шести приграничных районах находятся 86 школ, в которых обучаются 12 тысяч детей. При этом в 13 школах будут дистанционно учиться 872 школьника. Кроме того, в некоторых районах также организуется развоз детей. Что касается работы детских садов, губернатор уточнил, что практически все они будут работать в режиме посещения. Ранее URA.RU писало, что в России закроют школы и детсады на границе с Украиной. В частности, это касалось Белгородской области. Также в Кремле призвали укреплять безопасность прилегающих к Украине районов, пишет «Национальная служба новостей». Ранее агентство Nation News сообщало, что украинские военные обстреляли приграничные поселки в Курской области. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель — защита мирного населения Донбасса. Последствия атак ВСУ ощущают на себе и граничащие с Украиной территории РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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