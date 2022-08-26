Advance: Британия пытается ослабить Евросоюз с помощью Украины

27 августа 2022 в 05:11 Размер текста - 17 +

Власти Великобритании пытаются сделать Евросоюз слабым, пишет Антун Роши Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Великобритания заинтересована в обострении украинского кризиса, потому что в ходе него ослабевает Европейский союз, чего желают британские власти. Такое мнение выразил журналист Антун Роши в статье для хорватского издания Advance. «После выхода из Евросоюза Великобритании совершенно не выгоден сильный ЕС. Поэтому вооруженный конфликт на Украине начался очень вовремя», — заявляет Антун Роши. «Власти Британии, включая [премьер-министра Бориса] Джонсона, видят в украинском конфликте удобную возможность, которой в итоге они, вероятно, успешно воспользуются», — пишет автор материала. Он уточняет, что Лондону будет достаточно проигрыша Евросоюза в этом противостоянии. Ранее в Великобритании вовсе обвинили ЕС в начале конфликта на Украине. Страны Европы констатировали истощение из-за помощи Киеву. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что США и Британия подставили Евросоюз, настроив их против России. США отказались от российской нефти и газа из-за спецоперации РФ на Украине. Евросоюз последовал их примеру и ввел частичное эмбарго на российскую нефть, страны Европы также хотят снизить зависимость от газа из РФ. Ранее Bloomberg сообщил, что к энергетическому кризису в Европе может добавиться засуха, что еще сильнее ударит по экономике.

Великобритания заинтересована в обострении украинского кризиса, потому что в ходе него ослабевает Европейский союз, чего желают британские власти. Такое мнение выразил журналист Антун Роши в статье для хорватского издания Advance. «После выхода из Евросоюза Великобритании совершенно не выгоден сильный ЕС. Поэтому вооруженный конфликт на Украине начался очень вовремя», — заявляет Антун Роши. «Власти Британии, включая [премьер-министра Бориса] Джонсона, видят в украинском конфликте удобную возможность, которой в итоге они, вероятно, успешно воспользуются», — пишет автор материала. Он уточняет, что Лондону будет достаточно проигрыша Евросоюза в этом противостоянии. Ранее в Великобритании вовсе обвинили ЕС в начале конфликта на Украине. Страны Европы констатировали истощение из-за помощи Киеву. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что США и Британия подставили Евросоюз, настроив их против России. США отказались от российской нефти и газа из-за спецоперации РФ на Украине. Евросоюз последовал их примеру и ввел частичное эмбарго на российскую нефть, страны Европы также хотят снизить зависимость от газа из РФ. Ранее Bloomberg сообщил, что к энергетическому кризису в Европе может добавиться засуха, что еще сильнее ударит по экономике.