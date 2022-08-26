Advance: Британия пытается ослабить Евросоюз с помощью Украины

Великобритания заинтересована в обострении украинского кризиса, потому что в ходе него ослабевает Европейский союз, чего желают британские власти. Такое мнение выразил журналист Антун Роши в статье для хорватского издания Advance.
«После выхода из Евросоюза Великобритании совершенно не выгоден сильный ЕС. Поэтому вооруженный конфликт на Украине начался очень вовремя», — заявляет Антун Роши.
«Власти Британии, включая [премьер-министра Бориса] Джонсона, видят в украинском конфликте удобную возможность, которой в итоге они, вероятно, успешно воспользуются», — пишет автор материала. Он уточняет, что Лондону будет достаточно проигрыша Евросоюза в этом противостоянии.
Ранее в Великобритании вовсе обвинили ЕС в начале конфликта на Украине. Страны Европы констатировали истощение из-за помощи Киеву. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что США и Британия подставили Евросоюз, настроив их против России. США отказались от российской нефти и газа из-за спецоперации РФ на Украине. Евросоюз последовал их примеру и ввел частичное эмбарго на российскую нефть, страны Европы также хотят снизить зависимость от газа из РФ. Ранее Bloomberg сообщил, что к энергетическому кризису в Европе может добавиться засуха, что еще сильнее ударит по экономике.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»