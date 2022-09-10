В Китае восхитились развитием России за последние 800 лет

GT: за последние 800 лет Россия обогнала Канаду, Китай и США

11 сентября 2022 в 06:56 Размер текста - 17 +

Последние 200 лет Россия является одной из самых влиятельных стран мира Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU За последние 800 лет Россия превратилась из слабой группы населения в удаленном уголке планеты в самую большую по площади и протяженности страну, обогнав Канаду, Китай и США. Об этом говорится в статье китайской газеты Global Times. «За последние 800 лет Россия из слабой группы населения в удаленном уголке планеты превратилась в самую большую по площади и протяженности страну в мире. Даже после распада Советского Союза Россия по своим размерам почти в два раза превосходит территорию Канады, Китая и США», — отмечает автор материала. Он подчеркивает, что на протяжении восьми веков русские сражались почти со всеми мировыми державами, многие из которых исчезли, пали, развалились и пришли в упадок. «Россия тоже проиграла много войн, но сумела выстоять вопреки неоднократным сменам режимов. Последние 200 лет она стоит в ряду самых сильных и влиятельных государств мира, и ее можно назвать страной, способной сражаться с большинством из них», — заметил автор. В статье говорится, что Россия не боится вступать в противостояние с США, чья экономика кратно превосходит российскую, а также всей западной системой, включающей около 40 стран. По мнению создателя материала, уверенность РФ основана на тысячах единиц ядерного оружия, самых крупных в мире запасах энергоресурсов и на сильной личности президента России Владимира Путина. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, цель которой — защита мирного населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей. Западные страны стали вводить антироссийские санкции, тем не менее, не все отвернулись от РФ. Ранее URA.RU сообщало, что Северная Корея объявила себя ядерным государством. Также Запад и Китай испугались нового союза президента РФ Владимира Путина с высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За последние 800 лет Россия превратилась из слабой группы населения в удаленном уголке планеты в самую большую по площади и протяженности страну, обогнав Канаду, Китай и США. Об этом говорится в статье китайской газеты Global Times. «За последние 800 лет Россия из слабой группы населения в удаленном уголке планеты превратилась в самую большую по площади и протяженности страну в мире. Даже после распада Советского Союза Россия по своим размерам почти в два раза превосходит территорию Канады, Китая и США», — отмечает автор материала. Он подчеркивает, что на протяжении восьми веков русские сражались почти со всеми мировыми державами, многие из которых исчезли, пали, развалились и пришли в упадок. «Россия тоже проиграла много войн, но сумела выстоять вопреки неоднократным сменам режимов. Последние 200 лет она стоит в ряду самых сильных и влиятельных государств мира, и ее можно назвать страной, способной сражаться с большинством из них», — заметил автор. В статье говорится, что Россия не боится вступать в противостояние с США, чья экономика кратно превосходит российскую, а также всей западной системой, включающей около 40 стран. По мнению создателя материала, уверенность РФ основана на тысячах единиц ядерного оружия, самых крупных в мире запасах энергоресурсов и на сильной личности президента России Владимира Путина. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, цель которой — защита мирного населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей. Западные страны стали вводить антироссийские санкции, тем не менее, не все отвернулись от РФ. Ранее URA.RU сообщало, что Северная Корея объявила себя ядерным государством. Также Запад и Китай испугались нового союза президента РФ Владимира Путина с высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном.