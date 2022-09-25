В Челябинской области мотоциклист из Екатеринбурга травмировал позвоночник на гонке. Фото

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Мотоцикл Челябинск, мотоцикл, байк, кавасаки
На экстремальных состязаниях случаются различные травмы Фото:

Мотоциклист из Екатеринбурга получил травму позвоночника во время соревнований на горе Сугомак (город Кыштым, Челябинская область) на кубок «Каменный пояс». Спортсмену потребовалась помощь спасателей.

«Мотогонщик допустил ошибку при прохождении сложного участка через овраг, не удержал байк, перевернулся и при падении получил серьезные травмы. Спасатели совместно с врачами и представителями организаторов соревнований оказали спортсмену первую помощь, зафиксировали на спинальном щите, иммобилизовали шейный отдел позвоночника воротником Шанца, на руках вынесли из оврага и сопроводили пострадавшего до кареты СМП», — уточнили в пресс-службе Поисково-спасательного отряда региона.

По данным спасателей, в больнице предварительный диагноз гонщику подтвердили — у мужчины поврежден позвоночник. В пресс-службе ведомства отметили, что на подобных мероприятиях всегда обеспечивается оперативная помощь спасателей и медиков.

Пострадавшего зафиксировали на спинальном щите
Мотоциклиста транспортировали в больницу

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Мотоциклист из Екатеринбурга получил травму позвоночника во время соревнований на горе Сугомак (город Кыштым, Челябинская область) на кубок «Каменный пояс». Спортсмену потребовалась помощь спасателей. «Мотогонщик допустил ошибку при прохождении сложного участка через овраг, не удержал байк, перевернулся и при падении получил серьезные травмы. Спасатели совместно с врачами и представителями организаторов соревнований оказали спортсмену первую помощь, зафиксировали на спинальном щите, иммобилизовали шейный отдел позвоночника воротником Шанца, на руках вынесли из оврага и сопроводили пострадавшего до кареты СМП», — уточнили в пресс-службе Поисково-спасательного отряда региона. По данным спасателей, в больнице предварительный диагноз гонщику подтвердили — у мужчины поврежден позвоночник. В пресс-службе ведомства отметили, что на подобных мероприятиях всегда обеспечивается оперативная помощь спасателей и медиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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