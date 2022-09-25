В Челябинской области мотоциклист из Екатеринбурга травмировал позвоночник на гонке. Фото

25 сентября 2022 в 15:04 Размер текста - 17 +

На экстремальных состязаниях случаются различные травмы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мотоциклист из Екатеринбурга получил травму позвоночника во время соревнований на горе Сугомак (город Кыштым, Челябинская область) на кубок «Каменный пояс». Спортсмену потребовалась помощь спасателей. «Мотогонщик допустил ошибку при прохождении сложного участка через овраг, не удержал байк, перевернулся и при падении получил серьезные травмы. Спасатели совместно с врачами и представителями организаторов соревнований оказали спортсмену первую помощь, зафиксировали на спинальном щите, иммобилизовали шейный отдел позвоночника воротником Шанца, на руках вынесли из оврага и сопроводили пострадавшего до кареты СМП», — уточнили в пресс-службе Поисково-спасательного отряда региона. По данным спасателей, в больнице предварительный диагноз гонщику подтвердили — у мужчины поврежден позвоночник. В пресс-службе ведомства отметили, что на подобных мероприятиях всегда обеспечивается оперативная помощь спасателей и медиков. Пострадавшего зафиксировали на спинальном щите Пресс-служба Поисково-спасательного отряда Челябинской области Мотоциклиста транспортировали в больницу Пресс-служба Поисково-спасательного отряда Челябинской области

Мотоциклист из Екатеринбурга получил травму позвоночника во время соревнований на горе Сугомак (город Кыштым, Челябинская область) на кубок «Каменный пояс». Спортсмену потребовалась помощь спасателей. «Мотогонщик допустил ошибку при прохождении сложного участка через овраг, не удержал байк, перевернулся и при падении получил серьезные травмы. Спасатели совместно с врачами и представителями организаторов соревнований оказали спортсмену первую помощь, зафиксировали на спинальном щите, иммобилизовали шейный отдел позвоночника воротником Шанца, на руках вынесли из оврага и сопроводили пострадавшего до кареты СМП», — уточнили в пресс-службе Поисково-спасательного отряда региона. По данным спасателей, в больнице предварительный диагноз гонщику подтвердили — у мужчины поврежден позвоночник. В пресс-службе ведомства отметили, что на подобных мероприятиях всегда обеспечивается оперативная помощь спасателей и медиков.