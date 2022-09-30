НАТО не признало присоединение к России новых территорий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва, нато, nato, столтенберг йенс
Йенс Столтенберг провел пресс-конференцию после присоединения к России новых территорий Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

НАТО не признает вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Трансляция выступления идет на официальном сайте НАТО.

«Страны НАТО не признают и никогда не признают какую-либо часть территорий ДНР и ЛНР в составе РФ. НАТО не является стороной конфликта, но предоставляет Украине поддержку на самооборону, закрепленную в уставе ООН», — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО также заявил, что если Украина прекратит конфликт, она перестанет существовать как государство. По словам Столтенберга, президент России Владимир Путин добивается прекращения военной помощи Украине со стороны альянса.

Успейте подписаться на нашу рассылку до вечера! В ней - главные новости о мобилизации и ходе СВО
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
НАТО не признает вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Трансляция выступления идет на официальном сайте НАТО. «Страны НАТО не признают и никогда не признают какую-либо часть территорий ДНР и ЛНР в составе РФ. НАТО не является стороной конфликта, но предоставляет Украине поддержку на самооборону, закрепленную в уставе ООН», — сказал Столтенберг. Генсек НАТО также заявил, что если Украина прекратит конфликт, она перестанет существовать как государство. По словам Столтенберга, президент России Владимир Путин добивается прекращения военной помощи Украине со стороны альянса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...