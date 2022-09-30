НАТО не признало присоединение к России новых территорий

30 сентября 2022 в 21:13 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг провел пресс-конференцию после присоединения к России новых территорий Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России НАТО не признает вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Трансляция выступления идет на официальном сайте НАТО. «Страны НАТО не признают и никогда не признают какую-либо часть территорий ДНР и ЛНР в составе РФ. НАТО не является стороной конфликта, но предоставляет Украине поддержку на самооборону, закрепленную в уставе ООН», — сказал Столтенберг. Генсек НАТО также заявил, что если Украина прекратит конфликт, она перестанет существовать как государство. По словам Столтенберга, президент России Владимир Путин добивается прекращения военной помощи Украине со стороны альянса.

НАТО не признает вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Трансляция выступления идет на официальном сайте НАТО. «Страны НАТО не признают и никогда не признают какую-либо часть территорий ДНР и ЛНР в составе РФ. НАТО не является стороной конфликта, но предоставляет Украине поддержку на самооборону, закрепленную в уставе ООН», — сказал Столтенберг. Генсек НАТО также заявил, что если Украина прекратит конфликт, она перестанет существовать как государство. По словам Столтенберга, президент России Владимир Путин добивается прекращения военной помощи Украине со стороны альянса.