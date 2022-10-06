Магазины OBI вернутся в Россию под новым именем

07 октября 2022 в 03:33 Размер текста - 17 +

Эксперты ожидают полного ребрендинга не раньше 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI, основанная в 1970 году в Германии, планирует перезапустить гипермаркеты под новой торговой маркой. Об этом говорится на сайте торговой сети. Российское юридическое лицо DIY-сети OBI в конце сентября подало заявку на регистрацию товарного знака HOBI, а в начале октября — OBBI, отмечается в базе Роспатента. Для торговой сети это вынужденный шаг, который представители бизнеса должны сделать в течение полугода после передачи активов немецким владельцем сети. Представители бренда рассказали, что рассматривают разные сценарии развития сети магазинов. Одной из ключевых задач для OBI является наращивание продаж. Эксперты считают, что ребрендинг сети можно ожидать не раньше 2023 года, передает « Коммерсант ». OBI закрыла свои магазины и прекратила деятельность в марте 2022 года в связи с началом российской специальной операции на Украине. В июле OBI подписала соглашение с российскими инвесторами о продаже своего бизнеса за один евро. Новый владелец бизнесмен Йозеф Лиокумович признался, что пробрел бизнес за 600 рублей, тогда как до пандемии речь шла о 100 млн евро.

Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI, основанная в 1970 году в Германии, планирует перезапустить гипермаркеты под новой торговой маркой. Об этом говорится на сайте торговой сети. Российское юридическое лицо DIY-сети OBI в конце сентября подало заявку на регистрацию товарного знака HOBI, а в начале октября — OBBI, отмечается в базе Роспатента. Для торговой сети это вынужденный шаг, который представители бизнеса должны сделать в течение полугода после передачи активов немецким владельцем сети. Представители бренда рассказали, что рассматривают разные сценарии развития сети магазинов. Одной из ключевых задач для OBI является наращивание продаж. Эксперты считают, что ребрендинг сети можно ожидать не раньше 2023 года, передает «Коммерсант». OBI закрыла свои магазины и прекратила деятельность в марте 2022 года в связи с началом российской специальной операции на Украине. В июле OBI подписала соглашение с российскими инвесторами о продаже своего бизнеса за один евро. Новый владелец бизнесмен Йозеф Лиокумович признался, что пробрел бизнес за 600 рублей, тогда как до пандемии речь шла о 100 млн евро.