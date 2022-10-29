Французы поддержали РФ из-за приостановления зерновой сделки

30 октября 2022 в 01:32 Размер текста - 17 +

Читатели Le Figaro назвали Украину виновной в приостановке зерновой сделки Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Читатели французской газеты Le Figaro назвали Украину виновной в приостановке зерновой сделки. Они поддержали Россию, приостановившую сделку из-за теракта, организованного со стороны ВСУ на Черноморском флоте. «[Президент Украины Владимир] Зеленский делает что угодно, не выполняет подписанных им соглашений. А заплатят за это бедные люди в Африке, которым не поставят зерна», — написал в комментариях читатель Anou-Nimat. Grand largue убежден в правоте российских властей и обвинил Евросоюз (ЕС) в невыполнении обязательств. «ЕС все соглашения трактует так, что выполняется только выгодная им часть. По соглашению, Россия получала право свободно экспортировать свое зерно», — считает он. Другой читатель заявил, что на Западе не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине. «Западники делают все, чтобы продолжать противостояние, и не хотят мира», — отметил toutou. Еще один комментатор обвинил власти Украины в приостановке зерновой сделки и подчеркнул, что больше всего от этого пострадает Африка. «Она не может дать ему оружие. <…> Так что ему все равно», — отметил он. Пользователь под никнеймом ca18 считает, что «бандеровский экстремизм граничит с абсолютной глупостью». По его данным, в 2022 году урожай пшеницы из РФ составит около 100 миллионов тонн. По его словам, это позволит стране обеспечить около четверти мирового экспорта. Ранее Россия решила выйти из зерновой сделки. Это произошло из-за того, что ВСУ атаковали Черноморский флот. В Минобороны признали данное происшествие терактом. В ООН соберут заседание Совета Безопасности организации по зерновому вопросу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели французской газеты Le Figaro назвали Украину виновной в приостановке зерновой сделки. Они поддержали Россию, приостановившую сделку из-за теракта, организованного со стороны ВСУ на Черноморском флоте. «[Президент Украины Владимир] Зеленский делает что угодно, не выполняет подписанных им соглашений. А заплатят за это бедные люди в Африке, которым не поставят зерна», — написал в комментариях читатель Anou-Nimat. Grand largue убежден в правоте российских властей и обвинил Евросоюз (ЕС) в невыполнении обязательств. «ЕС все соглашения трактует так, что выполняется только выгодная им часть. По соглашению, Россия получала право свободно экспортировать свое зерно», — считает он. Другой читатель заявил, что на Западе не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине. «Западники делают все, чтобы продолжать противостояние, и не хотят мира», — отметил toutou. Еще один комментатор обвинил власти Украины в приостановке зерновой сделки и подчеркнул, что больше всего от этого пострадает Африка. «Она не может дать ему оружие. <…> Так что ему все равно», — отметил он. Пользователь под никнеймом ca18 считает, что «бандеровский экстремизм граничит с абсолютной глупостью». По его данным, в 2022 году урожай пшеницы из РФ составит около 100 миллионов тонн. По его словам, это позволит стране обеспечить около четверти мирового экспорта. Ранее Россия решила выйти из зерновой сделки. Это произошло из-за того, что ВСУ атаковали Черноморский флот. В Минобороны признали данное происшествие терактом. В ООН соберут заседание Совета Безопасности организации по зерновому вопросу.