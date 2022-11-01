В Германии объяснили, почему Зеленский отказывается от переговоров с РФ

Junge Welt: Зеленский боится своей гибели, поэтому не готов идти на переговоры с РФ

В Германии сравнили Зеленского с «маленьким Наполеоном—2022» из-за того, что он не желает идти на компромиссы Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отказывается от мирных переговоров с Россией, так как боится своей гибели. Такое мнение высказал журналист Райнхард Лаутербах в статье для немецкого издания Junge Welt.

«[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому, маленькому Наполеону-2022, терять нечего. Успешные мирные переговоры будут означать для него политическую, а то и физическую гибель», — пишет Лаутербах. По его словам, украинский президент поставил на кон весь мир, а Запад ему в этой игре потакает.

Ранее В США назвали главный недостаток Зеленского, сравнив его с троечником. В частности, бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони заявлял, что Зеленский согласится на переговоры с РФ, если ему дадут миллиарды долларов.