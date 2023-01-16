В Москве нашли засохший труп актера из «Папиных дочек»

В Москве нашли тело актера Владимира Ипатова
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В москве нашли тело актера Владимира Ипатова, сообщает Ren Tv. Фото:

В Москве было найдено засохшее тело российского актера Владимира Ипатова, известного по съемкам в популярных российских сериалах «Папины дочки» и «Интерны». Об этом сообщает «РЕН ТВ».

«Актера нашла его дочь. Мужчина перестал выходить на связь до Нового года. <…> Женщина решила обратиться в правоохранительные органы. <…> Полицейские обнаружили в квартире его мумифицированное тело», — сообщает телеканал в своем telegram-канале. Уточняется, что актер ушел из жизни месяц назад, при этом признаков насильственной смерти не было обнаружено.

Владимир Ипатов снимался в известных сериалах от телеканала СТС и ТНТ. Он был замечен в эпизодических ролях в сериалах «Физрук», «Интерны», «Папины дочки» и других. Также Ипатов снимался в крупной российской картине «Последний богатырь».

Ранее сообщалось, что в Москве избили актера из «Папиных дочек» и «Универа» Анатолия Хропова. Также у него отобрали деньги и телефон.

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В Москве было найдено засохшее тело российского актера Владимира Ипатова, известного по съемкам в популярных российских сериалах «Папины дочки» и «Интерны». Об этом сообщает «РЕН ТВ». «Актера нашла его дочь. Мужчина перестал выходить на связь до Нового года. <…> Женщина решила обратиться в правоохранительные органы. <…> Полицейские обнаружили в квартире его мумифицированное тело», — сообщает телеканал в своем telegram-канале. Уточняется, что актер ушел из жизни месяц назад, при этом признаков насильственной смерти не было обнаружено. Владимир Ипатов снимался в известных сериалах от телеканала СТС и ТНТ. Он был замечен в эпизодических ролях в сериалах «Физрук», «Интерны», «Папины дочки» и других. Также Ипатов снимался в крупной российской картине «Последний богатырь». Ранее сообщалось, что в Москве избили актера из «Папиных дочек» и «Универа» Анатолия Хропова. Также у него отобрали деньги и телефон.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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