11 марта 2023

Кулеба оценил шансы поставок западных истребителей

Кулеба: в ближайшее время ожидать поставок западных истребителей не стоит
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НАТО. Москва. stock, нато, авиация, истребитель, f-16, stock, ф-16
Поставка истребителей затянется из-за сложного процесса передачи, заявил Дмитрий Кулеба Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Поставка западных истребителей Украине представляет собой сложный процесс с точки зрения логистики и техники, поэтому говорить о появлении таких самолетов в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшее время не приходится. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Я не ожидаю, что поставка западных истребителей произойдет в ближайшее время, потому что это очень сложная задача с точки зрения логистики и техники», — передает слова Кулебы Bild. При этом он уточнил, что, несмотря на это, обучение украинских пилотов обращению с такими самолетами необходимо начинать уже сейчас, чтобы затем не тратить на это лишнее время.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников выразил полную уверенность не только в том, что поставки истребителей произойдут, но и в том, что это будут самолеты разных типов. В Пентагоне в свою очередь заявляли, что Украина вряд ли получит истребители.

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Поставка западных истребителей Украине представляет собой сложный процесс с точки зрения логистики и техники, поэтому говорить о появлении таких самолетов в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшее время не приходится. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Я не ожидаю, что поставка западных истребителей произойдет в ближайшее время, потому что это очень сложная задача с точки зрения логистики и техники», — передает слова Кулебы Bild. При этом он уточнил, что, несмотря на это, обучение украинских пилотов обращению с такими самолетами необходимо начинать уже сейчас, чтобы затем не тратить на это лишнее время. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников выразил полную уверенность не только в том, что поставки истребителей произойдут, но и в том, что это будут самолеты разных типов. В Пентагоне в свою очередь заявляли, что Украина вряд ли получит истребители.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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