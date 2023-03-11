Кулеба оценил шансы поставок западных истребителей

Кулеба: в ближайшее время ожидать поставок западных истребителей не стоит

12 марта 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Поставка истребителей затянется из-за сложного процесса передачи, заявил Дмитрий Кулеба Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставка западных истребителей Украине представляет собой сложный процесс с точки зрения логистики и техники, поэтому говорить о появлении таких самолетов в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшее время не приходится. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Я не ожидаю, что поставка западных истребителей произойдет в ближайшее время, потому что это очень сложная задача с точки зрения логистики и техники», — передает слова Кулебы Bild . При этом он уточнил, что, несмотря на это, обучение украинских пилотов обращению с такими самолетами необходимо начинать уже сейчас, чтобы затем не тратить на это лишнее время. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников выразил полную уверенность не только в том, что поставки истребителей произойдут, но и в том, что это будут самолеты разных типов. В Пентагоне в свою очередь заявляли, что Украина вряд ли получит истребители.

Поставка западных истребителей Украине представляет собой сложный процесс с точки зрения логистики и техники, поэтому говорить о появлении таких самолетов в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшее время не приходится. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Я не ожидаю, что поставка западных истребителей произойдет в ближайшее время, потому что это очень сложная задача с точки зрения логистики и техники», — передает слова Кулебы Bild. При этом он уточнил, что, несмотря на это, обучение украинских пилотов обращению с такими самолетами необходимо начинать уже сейчас, чтобы затем не тратить на это лишнее время. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников выразил полную уверенность не только в том, что поставки истребителей произойдут, но и в том, что это будут самолеты разных типов. В Пентагоне в свою очередь заявляли, что Украина вряд ли получит истребители.