Newsweek: Киеву не стоит надеяться на США в попытках захватить Донбасс и Крым

18 марта 2023 в 19:54 Размер текста - 17 +

Украина может лишиться поддержки США в будущем, заявил Джош Хаммер Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После победы в президентских выборах в США губернатора штата Флорида, республиканца Рона Десантиса Украина может лишиться поддержки Штатов в территориальном споре с Россией. Об этом сообщил обозреватель Джош Хаммер в материале для Newsweek, отмечая, что Крым и Донбасс — российские регионы. «Почему кто-то вообще считает вопрос сохранения Киевом квадратных футов спорной территории жизненно важным национальным интересом США, особенно если допустить, что некоторые из русскоязычных городов на Востоке Украины могут сами захотеть стать частью России», — написал Джош Хаммер в своем материале , ссылаясь на слова Десантиса. Политик отметил, что вовлеченность США в конфликт на Украине не является национальным интересом для страны. Американские СМИ называют губернатора штата Флорида возможным кандидатом на выборы в президенты США. Джош Хаммер отметил, что границы между Россией и Украиной после распада СССР проведены произвольно. Он добавил, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области проживают русскоговорящие люди. Крым несколько сотен лет провел в составе России, поэтому он не может быть возращен Украине, заключил автор. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России осенью 2022 года. На их территориях были проведены референдумы, на которых большинство жителей проголосовали за присоединение к России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После победы в президентских выборах в США губернатора штата Флорида, республиканца Рона Десантиса Украина может лишиться поддержки Штатов в территориальном споре с Россией. Об этом сообщил обозреватель Джош Хаммер в материале для Newsweek, отмечая, что Крым и Донбасс — российские регионы. «Почему кто-то вообще считает вопрос сохранения Киевом квадратных футов спорной территории жизненно важным национальным интересом США, особенно если допустить, что некоторые из русскоязычных городов на Востоке Украины могут сами захотеть стать частью России», — написал Джош Хаммер в своем материале, ссылаясь на слова Десантиса. Политик отметил, что вовлеченность США в конфликт на Украине не является национальным интересом для страны. Американские СМИ называют губернатора штата Флорида возможным кандидатом на выборы в президенты США. Джош Хаммер отметил, что границы между Россией и Украиной после распада СССР проведены произвольно. Он добавил, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области проживают русскоговорящие люди. Крым несколько сотен лет провел в составе России, поэтому он не может быть возращен Украине, заключил автор. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России осенью 2022 года. На их территориях были проведены референдумы, на которых большинство жителей проголосовали за присоединение к России.