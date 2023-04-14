Экс-офицер ВМС США Кинг предрек катастрофу для НАТО из-за Украины

Военные действия на Украине способны привести страны НАТО и Киев к катастрофе. С таким мнением выступил экс-офицер ВМС США Байрон Кинг.
«Для Украины все может закончиться плохо, если не катастрофически. В более широком смысле то же самое относится к НАТО, большей части остальной Европы и, конечно, к США и их национальным интересам», — приводит слова Байрона Кинга издание
Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на источник в правительстве написало, что США обеспокоены решениями Киева по Бахмуту. По словам собеседника издания, Вашингтон считает, что для Украины Бахмут представляет «символическую ценность».
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