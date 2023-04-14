Экс-офицер ВМС США Кинг предрек катастрофу для НАТО из-за Украины

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Конфликт на Украине грозит НАТО печальными последствиями, считает экс-офицер ВМС США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные действия на Украине способны привести страны НАТО и Киев к катастрофе. С таким мнением выступил экс-офицер ВМС США Байрон Кинг.

«Для Украины все может закончиться плохо, если не катастрофически. В более широком смысле то же самое относится к НАТО, большей части остальной Европы и, конечно, к США и их национальным интересам», — приводит слова Байрона Кинга издание Daily Reckoning.

Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на источник в правительстве написало, что США обеспокоены решениями Киева по Бахмуту. По словам собеседника издания, Вашингтон считает, что для Украины Бахмут представляет «символическую ценность».

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Военные действия на Украине способны привести страны НАТО и Киев к катастрофе. С таким мнением выступил экс-офицер ВМС США Байрон Кинг. «Для Украины все может закончиться плохо, если не катастрофически. В более широком смысле то же самое относится к НАТО, большей части остальной Европы и, конечно, к США и их национальным интересам», — приводит слова Байрона Кинга издание Daily Reckoning. Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на источник в правительстве написало, что США обеспокоены решениями Киева по Бахмуту. По словам собеседника издания, Вашингтон считает, что для Украины Бахмут представляет «символическую ценность».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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