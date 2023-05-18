Минфин: ставки НДФЛ для уехавших за рубеж россиян составят 13-15%

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Ставки НДФЛ для уехавших из страны россиян составят 13-15%, сообщает Минфин Фото:

В России подготовлен и внесен в Госдуму законопроект, по которому ставка НДФЛ для россиян, работающих за рубежом, составит 13-15%. Об этом сообщили в Минфине.

«Ставка НДФЛ для сотрудников, работающих удаленно по гражданско-правовым договорам, составит 13-15% вне статуса их налогового резидентства», — следует из сообщения Минфина. Его передает ТАСС.

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В России подготовлен и внесен в Госдуму законопроект, по которому ставка НДФЛ для россиян, работающих за рубежом, составит 13-15%. Об этом сообщили в Минфине. «Ставка НДФЛ для сотрудников, работающих удаленно по гражданско-правовым договорам, составит 13-15% вне статуса их налогового резидентства», — следует из сообщения Минфина. Его передает ТАСС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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