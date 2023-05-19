Пожарные расчеты тушат отель в Калининграде (архивное фото)
В центре Калининграда загорелся отель Matron Palace. Об этом сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 100 квадратных метров.
«Пожарные расчеты тушат пожар в отеле Marton на улице Богдана Хмельницкого, отель горит на площади 100 квадратных метров», — передает РИА Новости слова пресс-службы. Пожару присвоили второй уровень сложности.
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