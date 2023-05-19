В центре Калининграда горит отель. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарная лестница, пожарные
Пожарные расчеты тушат отель в Калининграде (архивное фото) Фото:

В центре Калининграда загорелся отель Matron Palace. Об этом сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 100 квадратных метров.

«Пожарные расчеты тушат пожар в отеле Marton на улице Богдана Хмельницкого, отель горит на площади 100 квадратных метров», — передает РИА Новости слова пресс-службы. Пожару присвоили второй уровень сложности.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Калининграда загорелся отель Matron Palace. Об этом сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 100 квадратных метров. «Пожарные расчеты тушат пожар в отеле Marton на улице Богдана Хмельницкого, отель горит на площади 100 квадратных метров», — передает РИА Новости слова пресс-службы. Пожару присвоили второй уровень сложности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...