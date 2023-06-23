Нетрезвый свердловский пенсионер пытался дать взятку курганским инспекторам ДПС

Водитель пенсионного возраста из Свердловской области пытался дать взятку курганскому наряду ДПС, когда его пригласили пройти медосвидетельствование на наличие алкоголя. Об этом рассказали в УГИБДД региона.
«Находясь в служебном автомобиле, мужчина склонял инспекторов к совершению коррупционных действий и пытался дать денежное вознаграждение в размере 8300 рублей за несоставление в отношении него административных материалов», — сообщили в дорожной полиции. 66-летнего водителя попался наряду ДПС в Макушинском округе в июне.
Мужчину на кроссовере «Toyota RAV4» поймали на автодороге Макушино — Мартино. Ему предложили пройти освидетельствование на опьянение, но мужчина отказался и предложил инспекторам деньги.
В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». Нарушителю может грозить лишение свободы до одного года или крупный штраф.
Ранее URA.RU сообщало, что в России усилят проверки водителей. Сотрудники Госавтоинспекции повысят профилактическую работу для предотвращения фактов вождения в нетрезвом виде.
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