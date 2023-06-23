Нетрезвый свердловский пенсионер пытался дать взятку курганским инспекторам ДПС

23 июня 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

Свердловского пенсионера будут судить за попытку дачи взятки инспекторам из Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Водитель пенсионного возраста из Свердловской области пытался дать взятку курганскому наряду ДПС, когда его пригласили пройти медосвидетельствование на наличие алкоголя. Об этом рассказали в УГИБДД региона. «Находясь в служебном автомобиле, мужчина склонял инспекторов к совершению коррупционных действий и пытался дать денежное вознаграждение в размере 8300 рублей за несоставление в отношении него административных материалов», — сообщили в дорожной полиции. 66-летнего водителя попался наряду ДПС в Макушинском округе в июне. Мужчину на кроссовере «Toyota RAV4» поймали на автодороге Макушино — Мартино. Ему предложили пройти освидетельствование на опьянение, но мужчина отказался и предложил инспекторам деньги. В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». Нарушителю может грозить лишение свободы до одного года или крупный штраф. Ранее URA.RU сообщало, что в России усилят проверки водителей. Сотрудники Госавтоинспекции повысят профилактическую работу для предотвращения фактов вождения в нетрезвом виде.

Водитель пенсионного возраста из Свердловской области пытался дать взятку курганскому наряду ДПС, когда его пригласили пройти медосвидетельствование на наличие алкоголя. Об этом рассказали в УГИБДД региона. «Находясь в служебном автомобиле, мужчина склонял инспекторов к совершению коррупционных действий и пытался дать денежное вознаграждение в размере 8300 рублей за несоставление в отношении него административных материалов», — сообщили в дорожной полиции. 66-летнего водителя попался наряду ДПС в Макушинском округе в июне. Мужчину на кроссовере «Toyota RAV4» поймали на автодороге Макушино — Мартино. Ему предложили пройти освидетельствование на опьянение, но мужчина отказался и предложил инспекторам деньги. В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». Нарушителю может грозить лишение свободы до одного года или крупный штраф. Ранее URA.RU сообщало, что в России усилят проверки водителей. Сотрудники Госавтоинспекции повысят профилактическую работу для предотвращения фактов вождения в нетрезвом виде.