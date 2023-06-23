Нетрезвый свердловский пенсионер пытался дать взятку курганским инспекторам ДПС

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, гибдд, дпс
Свердловского пенсионера будут судить за попытку дачи взятки инспекторам из Кургана Фото:

Водитель пенсионного возраста из Свердловской области пытался дать взятку курганскому наряду ДПС, когда его пригласили пройти медосвидетельствование на наличие алкоголя. Об этом рассказали в УГИБДД региона.

«Находясь в служебном автомобиле, мужчина склонял инспекторов к совершению коррупционных действий и пытался дать денежное вознаграждение в размере 8300 рублей за несоставление в отношении него административных материалов», — сообщили в дорожной полиции. 66-летнего водителя попался наряду ДПС в Макушинском округе в июне.

Мужчину на кроссовере «Toyota RAV4» поймали на автодороге Макушино — Мартино. Ему предложили пройти освидетельствование на опьянение, но мужчина отказался и предложил инспекторам деньги.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». Нарушителю может грозить лишение свободы до одного года или крупный штраф.

Ранее URA.RU сообщало, что в России усилят проверки водителей. Сотрудники Госавтоинспекции повысят профилактическую работу для предотвращения фактов вождения в нетрезвом виде.

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Водитель пенсионного возраста из Свердловской области пытался дать взятку курганскому наряду ДПС, когда его пригласили пройти медосвидетельствование на наличие алкоголя. Об этом рассказали в УГИБДД региона. «Находясь в служебном автомобиле, мужчина склонял инспекторов к совершению коррупционных действий и пытался дать денежное вознаграждение в размере 8300 рублей за несоставление в отношении него административных материалов», — сообщили в дорожной полиции. 66-летнего водителя попался наряду ДПС в Макушинском округе в июне. Мужчину на кроссовере «Toyota RAV4» поймали на автодороге Макушино — Мартино. Ему предложили пройти освидетельствование на опьянение, но мужчина отказался и предложил инспекторам деньги. В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». Нарушителю может грозить лишение свободы до одного года или крупный штраф. Ранее URA.RU сообщало, что в России усилят проверки водителей. Сотрудники Госавтоинспекции повысят профилактическую работу для предотвращения фактов вождения в нетрезвом виде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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