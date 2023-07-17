Над одной из опор Крымского моста заметили густой дым. Видео

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На Крымском мосту заметен дым, пишет Baza (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
ЧП на Крымском мосту

Над одной из опор Крымского моста наблюдается густой дым. Дым стал заметен после звуков взрыва, передает Baza.

«В районе одной из опор Крымского моста виден густой дым», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что дым стал виден после звуков взрывов. Telegram-канал SHOT поделился кадрами с моста.

Ранее стало известно, что после трех часов ночи возле Крымского моста произошли два взрыва, как сообщают военные корреспонденты. Движение через мост было приостановлено, а людей, направлявшихся в сторону моста, развернули в обратном направлении для безопасности. Министерство транспорта РФ призывает использовать альтернативные дороги в новых регионах из-за чрезвычайного происшествия на Крымском мосту, передает Life.

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Над одной из опор Крымского моста наблюдается густой дым. Дым стал заметен после звуков взрыва, передает Baza. «В районе одной из опор Крымского моста виден густой дым», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что дым стал виден после звуков взрывов. Telegram-канал SHOT поделился кадрами с моста. Ранее стало известно, что после трех часов ночи возле Крымского моста произошли два взрыва, как сообщают военные корреспонденты. Движение через мост было приостановлено, а людей, направлявшихся в сторону моста, развернули в обратном направлении для безопасности. Министерство транспорта РФ призывает использовать альтернативные дороги в новых регионах из-за чрезвычайного происшествия на Крымском мосту, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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