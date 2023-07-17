Над одной из опор Крымского моста наблюдается густой дым. Дым стал заметен после звуков взрыва, передает Baza.
«В районе одной из опор Крымского моста виден густой дым», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что дым стал виден после звуков взрывов. Telegram-канал SHOT поделился кадрами с моста.
Ранее стало известно, что после трех часов ночи возле Крымского моста произошли два взрыва, как сообщают военные корреспонденты. Движение через мост было приостановлено, а людей, направлявшихся в сторону моста, развернули в обратном направлении для безопасности. Министерство транспорта РФ призывает использовать альтернативные дороги в новых регионах из-за чрезвычайного происшествия на Крымском мосту, передает
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