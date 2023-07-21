Украина использовала зерновую сделку, чтобы наращивать собственный военный потенциал. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Киевский режим использовал зерновую сделку для наращивания военного потенциала и военной инфраструктуры», — подчеркнул Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза ООН. Трансляцию проводит Ruptly. Он добавил, что в ходе реализации сделки, Украина блокировала поставки аммиака, несмотря на тот факт, что его поставки также были прописаны в соглашении.
Полянский добавил, что Россия несколько раз продлевала сделку, несмотря на факт неисполнения обговоренных договоренностей со странами Запада. В связи с продлением зерновой сделки, в 2023 году представители аграрной промышленности в РФ понесли убытки.
Россия вышла из зерновой сделки 17 июля. До этого страна несколько раз соглашалась продлевать стамбульские соглашения, несмотря на факт неисполнения со стороны Запада определенных договоренностей. При это в МИД РФ отмечали, что готовы идти навстречу африканским и другим голодающим странам и без участия в зерновой сделки.
Украина использовала зерновую сделку, чтобы наращивать собственный военный потенциал. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Киевский режим использовал зерновую сделку для наращивания военного потенциала и военной инфраструктуры», — подчеркнул Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза ООН. Трансляцию проводит Ruptly. Он добавил, что в ходе реализации сделки, Украина блокировала поставки аммиака, несмотря на тот факт, что его поставки также были прописаны в соглашении. Полянский добавил, что Россия несколько раз продлевала сделку, несмотря на факт неисполнения обговоренных договоренностей со странами Запада. В связи с продлением зерновой сделки, в 2023 году представители аграрной промышленности в РФ понесли убытки. Россия вышла из зерновой сделки 17 июля. До этого страна несколько раз соглашалась продлевать стамбульские соглашения, несмотря на факт неисполнения со стороны Запада определенных договоренностей. При это в МИД РФ отмечали, что готовы идти навстречу африканским и другим голодающим странам и без участия в зерновой сделки.