Полянский: Украина использовала зерновую сделку в корыстных целях

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Украина блокировала некоторые поставки вопреки соглашениям Фото:
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Украина использовала зерновую сделку, чтобы наращивать собственный военный потенциал. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Киевский режим использовал зерновую сделку для наращивания военного потенциала и военной инфраструктуры», — подчеркнул Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза ООН. Трансляцию проводит Ruptly. Он добавил, что в ходе реализации сделки, Украина блокировала поставки аммиака, несмотря на тот факт, что его поставки также были прописаны в соглашении.

Полянский добавил, что Россия несколько раз продлевала сделку, несмотря на факт неисполнения обговоренных договоренностей со странами Запада. В связи с продлением зерновой сделки, в 2023 году представители аграрной промышленности в РФ понесли убытки.

Россия вышла из зерновой сделки 17 июля. До этого страна несколько раз соглашалась продлевать стамбульские соглашения, несмотря на факт неисполнения со стороны Запада определенных договоренностей. При это в МИД РФ отмечали, что готовы идти навстречу африканским и другим голодающим странам и без участия в зерновой сделки.

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Украина использовала зерновую сделку, чтобы наращивать собственный военный потенциал. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Киевский режим использовал зерновую сделку для наращивания военного потенциала и военной инфраструктуры», — подчеркнул Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза ООН. Трансляцию проводит Ruptly. Он добавил, что в ходе реализации сделки, Украина блокировала поставки аммиака, несмотря на тот факт, что его поставки также были прописаны в соглашении. Полянский добавил, что Россия несколько раз продлевала сделку, несмотря на факт неисполнения обговоренных договоренностей со странами Запада. В связи с продлением зерновой сделки, в 2023 году представители аграрной промышленности в РФ понесли убытки. Россия вышла из зерновой сделки 17 июля. До этого страна несколько раз соглашалась продлевать стамбульские соглашения, несмотря на факт неисполнения со стороны Запада определенных договоренностей. При это в МИД РФ отмечали, что готовы идти навстречу африканским и другим голодающим странам и без участия в зерновой сделки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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