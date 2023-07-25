В Госдуме утвердили решение по призывному возрасту

Согласно закону, изменения начнут действовать с 1 января 2024 года
Государственная дума России приняла закон об увеличении призывного возраста до 30 лет. Нижняя планка осталась прежней — 18 лет.
«Закон принят», — следует из итогов обсуждения закона. Прямой эфир заседания шел на сайте Госдумы.
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Ранее в Госдуме обсуждалось поднятие нижней планки до 21 года, однако позже от этого отказались. Согласно закону, который одобрила Госдума, призывной возраст в России — с 18 до 30 лет без переходного периода. По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, такое решение было продиктовано проблемами с демографией. Изменения предлагается ввести с 1 января 2024 года.
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