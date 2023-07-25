В Госдуме утвердили решение по призывному возрасту

Госдума РФ приняла закон о возрасте срочной службы с 18 лет до 30
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка призывников на службу в Президентский полк (Кремлевский полк). Екатеринбург, армия, призыв, призывники, отправка в армию, служба, военнослужащие, военная форма, солдат
Согласно закону, изменения начнут действовать с 1 января 2024 года Фото:

Государственная дума России приняла закон об увеличении призывного возраста до 30 лет. Нижняя планка осталась прежней — 18 лет.

«Закон принят», — следует из итогов обсуждения закона. Прямой эфир заседания шел на сайте Госдумы.

Новость по теме
Как изменятся правила призыва в России. Инфографика

Ранее в Госдуме обсуждалось поднятие нижней планки до 21 года, однако позже от этого отказались. Согласно закону, который одобрила Госдума, призывной возраст в России — с 18 до 30 лет без переходного периода. По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, такое решение было продиктовано проблемами с демографией. Изменения предлагается ввести с 1 января 2024 года.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Государственная дума России приняла закон об увеличении призывного возраста до 30 лет. Нижняя планка осталась прежней — 18 лет. «Закон принят», — следует из итогов обсуждения закона. Прямой эфир заседания шел на сайте Госдумы. Ранее в Госдуме обсуждалось поднятие нижней планки до 21 года, однако позже от этого отказались. Согласно закону, который одобрила Госдума, призывной возраст в России — с 18 до 30 лет без переходного периода. По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, такое решение было продиктовано проблемами с демографией. Изменения предлагается ввести с 1 января 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...