В Госдуме утвердили решение по призывному возрасту

Госдума РФ приняла закон о возрасте срочной службы с 18 лет до 30

25 июля 2023 в 16:47 Размер текста - 17 +

Согласно закону, изменения начнут действовать с 1 января 2024 года Фото: Анна Майорова © URA.RU Государственная дума России приняла закон об увеличении призывного возраста до 30 лет. Нижняя планка осталась прежней — 18 лет. «Закон принят», — следует из итогов обсуждения закона. Прямой эфир заседания шел на сайте Госдумы. Новость по теме Как изменятся правила призыва в России. Инфографика Ранее в Госдуме обсуждалось поднятие нижней планки до 21 года, однако позже от этого отказались. Согласно закону, который одобрила Госдума, призывной возраст в России — с 18 до 30 лет без переходного периода. По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, такое решение было продиктовано проблемами с демографией. Изменения предлагается ввести с 1 января 2024 года.

Государственная дума России приняла закон об увеличении призывного возраста до 30 лет. Нижняя планка осталась прежней — 18 лет. «Закон принят», — следует из итогов обсуждения закона. Прямой эфир заседания шел на сайте Госдумы. Ранее в Госдуме обсуждалось поднятие нижней планки до 21 года, однако позже от этого отказались. Согласно закону, который одобрила Госдума, призывной возраст в России — с 18 до 30 лет без переходного периода. По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, такое решение было продиктовано проблемами с демографией. Изменения предлагается ввести с 1 января 2024 года.