Омбудсмен Львова-Белова предложила создать службу против подросткового суицида

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Фестиваль Билет в будущее. Екатеринбург , кульберг алексей, малофеев константин, митрополит евгений, львова белова мария
В России должны быть созданы кабинеты кризисной помощи для подростков, считает Мария Львова-Белова Фото:

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предлагает Минздраву РФ создать единую службу помощи подросткам, находящимся в суицидальном кризисе. Эта инициатива была представлена в докладе омбудсмена за 2022 год.

«Есть предложение к Минздраву РФ о создании службы помощи подросткам в суицидальном кризисе», — говорится в докладе. В документе отмечается, что было предложено создать детско-подростковые кризисные службы в каждом субъекте РФ, а также кабинеты кризисной помощи несовершеннолетним. Омбудсмен также рекомендовала Минздраву разработать дополнительные мероприятия для профилактики суицидов среди несовершеннолетних на основе оценки эффективности принимаемых мер.

Ранее стало известно, что в Пермском крае школы введут новый регламент для выявления учащихся, склонных к суициду. Документ, опубликованный на сайте минобразования Прикамья, устанавливает порядок наблюдения, диагностики и профилактики суицидального поведения школьников. Первичную диагностику будут проходить учащиеся 6-11-х классов.

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предлагает Минздраву РФ создать единую службу помощи подросткам, находящимся в суицидальном кризисе. Эта инициатива была представлена в докладе омбудсмена за 2022 год. «Есть предложение к Минздраву РФ о создании службы помощи подросткам в суицидальном кризисе», — говорится в докладе. В документе отмечается, что было предложено создать детско-подростковые кризисные службы в каждом субъекте РФ, а также кабинеты кризисной помощи несовершеннолетним. Омбудсмен также рекомендовала Минздраву разработать дополнительные мероприятия для профилактики суицидов среди несовершеннолетних на основе оценки эффективности принимаемых мер. Ранее стало известно, что в Пермском крае школы введут новый регламент для выявления учащихся, склонных к суициду. Документ, опубликованный на сайте минобразования Прикамья, устанавливает порядок наблюдения, диагностики и профилактики суицидального поведения школьников. Первичную диагностику будут проходить учащиеся 6-11-х классов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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