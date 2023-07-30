Омбудсмен Львова-Белова предложила создать службу против подросткового суицида

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предлагает Минздраву РФ создать единую службу помощи подросткам, находящимся в суицидальном кризисе. Эта инициатива была представлена в докладе омбудсмена за 2022 год.
«Есть предложение к Минздраву РФ о создании службы помощи подросткам в суицидальном кризисе», — говорится в докладе. В документе отмечается, что было предложено создать детско-подростковые кризисные службы в каждом субъекте РФ, а также кабинеты кризисной помощи несовершеннолетним. Омбудсмен также рекомендовала Минздраву разработать дополнительные мероприятия для профилактики суицидов среди несовершеннолетних на основе оценки эффективности принимаемых мер.
Ранее стало известно, что в Пермском крае школы введут новый регламент для выявления учащихся, склонных к суициду. Документ, опубликованный на сайте минобразования Прикамья, устанавливает порядок наблюдения, диагностики и профилактики суицидального поведения школьников. Первичную диагностику будут проходить учащиеся 6-11-х классов.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предлагает Минздраву РФ создать единую службу помощи подросткам, находящимся в суицидальном кризисе. Эта инициатива была представлена в докладе омбудсмена за 2022 год. «Есть предложение к Минздраву РФ о создании службы помощи подросткам в суицидальном кризисе», — говорится в докладе. В документе отмечается, что было предложено создать детско-подростковые кризисные службы в каждом субъекте РФ, а также кабинеты кризисной помощи несовершеннолетним. Омбудсмен также рекомендовала Минздраву разработать дополнительные мероприятия для профилактики суицидов среди несовершеннолетних на основе оценки эффективности принимаемых мер. Ранее стало известно, что в Пермском крае школы введут новый регламент для выявления учащихся, склонных к суициду. Документ, опубликованный на сайте минобразования Прикамья, устанавливает порядок наблюдения, диагностики и профилактики суицидального поведения школьников. Первичную диагностику будут проходить учащиеся 6-11-х классов.