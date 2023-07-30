Омбудсмен Львова-Белова предложила создать службу против подросткового суицида 30 июля 2023 в 21:59 Размер текста - 17 + В России должны быть созданы кабинеты кризисной помощи для подростков, считает Мария Львова-Белова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предлагает Минздраву РФ создать единую службу помощи подросткам, находящимся в суицидальном кризисе. Эта инициатива была представлена в докладе омбудсмена за 2022 год. «Есть предложение к Минздраву РФ о создании службы помощи подросткам в суицидальном кризисе», — говорится в докладе. В документе отмечается, что было предложено создать детско-подростковые кризисные службы в каждом субъекте РФ, а также кабинеты кризисной помощи несовершеннолетним. Омбудсмен также рекомендовала Минздраву разработать дополнительные мероприятия для профилактики суицидов среди несовершеннолетних на основе оценки эффективности принимаемых мер. Ранее стало известно, что в Пермском крае школы введут новый регламент для выявления учащихся, склонных к суициду. Документ, опубликованный на сайте минобразования Прикамья, устанавливает порядок наблюдения, диагностики и профилактики суицидального поведения школьников. Первичную диагностику будут проходить учащиеся 6-11-х классов. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предлагает Минздраву РФ создать единую службу помощи подросткам, находящимся в суицидальном кризисе. Эта инициатива была представлена в докладе омбудсмена за 2022 год. «Есть предложение к Минздраву РФ о создании службы помощи подросткам в суицидальном кризисе», — говорится в докладе. В документе отмечается, что было предложено создать детско-подростковые кризисные службы в каждом субъекте РФ, а также кабинеты кризисной помощи несовершеннолетним. Омбудсмен также рекомендовала Минздраву разработать дополнительные мероприятия для профилактики суицидов среди несовершеннолетних на основе оценки эффективности принимаемых мер. Ранее стало известно, что в Пермском крае школы введут новый регламент для выявления учащихся, склонных к суициду. Документ, опубликованный на сайте минобразования Прикамья, устанавливает порядок наблюдения, диагностики и профилактики суицидального поведения школьников. Первичную диагностику будут проходить учащиеся 6-11-х классов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям