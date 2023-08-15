МЧС: в Махачкале нашли тела еще троих погибших от взрыва

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Найдены тела еще трех погибших от взрыва АЗС в Махачкале Фото:
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Взрыв на АЗС в Махачкале

В результате взрыва автозаправки в Махачкале погибли 30 человек. Во время розыскных мероприятий были найдены еще три тела. Об этом сообщает МЧС.

«Во время проведения аварийно-спасательных работ в Махачкале найдены тела еще 3 погибших», — уточняет ведомство в своем telegram-канале. По официальной информации от МЧС в ходе взрыва АЗС пострадали 105 человек, из них 30 горожан погибли.

В ночь на 15 августа в Махачкале возле нефтебазы произошел взрыв автозаправки. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Благодаря профессиональным действиям спасателей удалось предотвратить второй взрыв, заявил глава республики Сергей Меликов. В республике был объявлен траур.

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В результате взрыва автозаправки в Махачкале погибли 30 человек. Во время розыскных мероприятий были найдены еще три тела. Об этом сообщает МЧС. «Во время проведения аварийно-спасательных работ в Махачкале найдены тела еще 3 погибших», — уточняет ведомство в своем telegram-канале. По официальной информации от МЧС в ходе взрыва АЗС пострадали 105 человек, из них 30 горожан погибли. В ночь на 15 августа в Махачкале возле нефтебазы произошел взрыв автозаправки. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Благодаря профессиональным действиям спасателей удалось предотвратить второй взрыв, заявил глава республики Сергей Меликов. В республике был объявлен траур.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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