МЧС: в Махачкале нашли тела еще троих погибших от взрыва

15 августа 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

Найдены тела еще трех погибших от взрыва АЗС в Махачкале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Взрыв на АЗС в Махачкале В результате взрыва автозаправки в Махачкале погибли 30 человек. Во время розыскных мероприятий были найдены еще три тела. Об этом сообщает МЧС. «Во время проведения аварийно-спасательных работ в Махачкале найдены тела еще 3 погибших», — уточняет ведомство в своем telegram-канале. По официальной информации от МЧС в ходе взрыва АЗС пострадали 105 человек, из них 30 горожан погибли. В ночь на 15 августа в Махачкале возле нефтебазы произошел взрыв автозаправки. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Благодаря профессиональным действиям спасателей удалось предотвратить второй взрыв, заявил глава республики Сергей Меликов. В республике был объявлен траур.

В результате взрыва автозаправки в Махачкале погибли 30 человек. Во время розыскных мероприятий были найдены еще три тела. Об этом сообщает МЧС. «Во время проведения аварийно-спасательных работ в Махачкале найдены тела еще 3 погибших», — уточняет ведомство в своем telegram-канале. По официальной информации от МЧС в ходе взрыва АЗС пострадали 105 человек, из них 30 горожан погибли. В ночь на 15 августа в Махачкале возле нефтебазы произошел взрыв автозаправки. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Благодаря профессиональным действиям спасателей удалось предотвратить второй взрыв, заявил глава республики Сергей Меликов. В республике был объявлен траур.