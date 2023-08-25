Челябинцев проконсультируют о службе в зоне СВО

25 августа 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

Для кандидатов проведут собеседование, на котором расскажут о службе Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для челябинцев, желающих служить в отдельной бригаде особого назначения в Донецке, проведут инструктаж по зачислению в состав и службе в бригаде. Об этом сообщили в официальной группе 23 отряда спецназначения «Оберег» в социальных сетях. «Будет организовано собеседование для желающих проходить службу по контракту в отдельной бригаде особого назначения в Донецке. На собеседовании вам расскажут о порядке устройства на службу, об особенностях прохождения службы в бригаде», — сообщили в группе «Спецназ г. Челябинск» в «ВКонтакте». Там отметили, что также во время собеседования кандидаты смогут пройти медицинский осмотр и профессионально-психологический отбор. Для того чтобы попасть на собеседование, достаточно иметь при себе паспорт и военный билет. В настоящее время в бригаду требуются артиллеристы. Рассматриваются кандидаты из запаса и уволенные из-за несоблюдения условий контракта. При подписании контракта им предлагают заработную плату от 200 тысяч рублей, а также 195 тысяч рублей в виде единоразовой выплаты.

Для челябинцев, желающих служить в отдельной бригаде особого назначения в Донецке, проведут инструктаж по зачислению в состав и службе в бригаде. Об этом сообщили в официальной группе 23 отряда спецназначения «Оберег» в социальных сетях. «Будет организовано собеседование для желающих проходить службу по контракту в отдельной бригаде особого назначения в Донецке. На собеседовании вам расскажут о порядке устройства на службу, об особенностях прохождения службы в бригаде», — сообщили в группе «Спецназ г. Челябинск» в «ВКонтакте». Там отметили, что также во время собеседования кандидаты смогут пройти медицинский осмотр и профессионально-психологический отбор. Для того чтобы попасть на собеседование, достаточно иметь при себе паспорт и военный билет. В настоящее время в бригаду требуются артиллеристы. Рассматриваются кандидаты из запаса и уволенные из-за несоблюдения условий контракта. При подписании контракта им предлагают заработную плату от 200 тысяч рублей, а также 195 тысяч рублей в виде единоразовой выплаты.