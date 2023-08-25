Челябинцев проконсультируют о службе в зоне СВО

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Для кандидатов проведут собеседование, на котором расскажут о службе Фото:
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Для челябинцев, желающих служить в отдельной бригаде особого назначения в Донецке, проведут инструктаж по зачислению в состав и службе в бригаде. Об этом сообщили в официальной группе 23 отряда спецназначения «Оберег» в социальных сетях.

«Будет организовано собеседование для желающих проходить службу по контракту в отдельной бригаде особого назначения в Донецке. На собеседовании вам расскажут о порядке устройства на службу, об особенностях прохождения службы в бригаде», — сообщили в группе «Спецназ г. Челябинск» в «ВКонтакте».

Там отметили, что также во время собеседования кандидаты смогут пройти медицинский осмотр и профессионально-психологический отбор. Для того чтобы попасть на собеседование, достаточно иметь при себе паспорт и военный билет.

В настоящее время в бригаду требуются артиллеристы. Рассматриваются кандидаты из запаса и уволенные из-за несоблюдения условий контракта. При подписании контракта им предлагают заработную плату от 200 тысяч рублей, а также 195 тысяч рублей в виде единоразовой выплаты.

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Для челябинцев, желающих служить в отдельной бригаде особого назначения в Донецке, проведут инструктаж по зачислению в состав и службе в бригаде. Об этом сообщили в официальной группе 23 отряда спецназначения «Оберег» в социальных сетях. «Будет организовано собеседование для желающих проходить службу по контракту в отдельной бригаде особого назначения в Донецке. На собеседовании вам расскажут о порядке устройства на службу, об особенностях прохождения службы в бригаде», — сообщили в группе «Спецназ г. Челябинск» в «ВКонтакте». Там отметили, что также во время собеседования кандидаты смогут пройти медицинский осмотр и профессионально-психологический отбор. Для того чтобы попасть на собеседование, достаточно иметь при себе паспорт и военный билет. В настоящее время в бригаду требуются артиллеристы. Рассматриваются кандидаты из запаса и уволенные из-за несоблюдения условий контракта. При подписании контракта им предлагают заработную плату от 200 тысяч рублей, а также 195 тысяч рублей в виде единоразовой выплаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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