В Госдуме заступились за «Барби» и «Оппенгеймер» перед Минкультом

Горелкин: «Барби» и «Оппенгеймер» не противоречат сохранению духовных ценностей
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Антон Горелкин встал на защиту фильмов «Барби» и «Оппенгеймер» Фото:

Фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не противоречат традиционным духовно-нравственным ценностям. Об этом рассказал замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, отреагировав на отказ Министерства культуры РФ на показ данных кинокартин в российских кинотеатрах.

«Попытка Минкульта приплести сюда „духовно-нравственные ценности“ ничего кроме удивления не вызывает. <…> Ни один из этих фильмов, на мой взгляд, не противоречит [духовно-нравственным ценностям]», — написал Антон Горелкин в своем telegram-канале.

Депутат наоборот подчеркнул, что оба фильма по своей сути несут положительные смыслы. Фильм «Оппенгеймер» о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере, по мнению Горелкина, несет в себе гуманистический посыл. «Барби» же, добавил депутат, несет в себе социальную сатиру, которая является глубже, чем кажется на первый взгляд. Горелкин также в целом осудил политику принудительного лицензирования фильмов.

31 августа Минкульт РФ запретило показывать «Барби» и «Оппенгеймер» в кинотеатрах. Данные картины не отвечают задачам по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, уточнили в министерстве.

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Фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не противоречат традиционным духовно-нравственным ценностям. Об этом рассказал замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, отреагировав на отказ Министерства культуры РФ на показ данных кинокартин в российских кинотеатрах. «Попытка Минкульта приплести сюда „духовно-нравственные ценности“ ничего кроме удивления не вызывает. <…> Ни один из этих фильмов, на мой взгляд, не противоречит [духовно-нравственным ценностям]», — написал Антон Горелкин в своем telegram-канале. Депутат наоборот подчеркнул, что оба фильма по своей сути несут положительные смыслы. Фильм «Оппенгеймер» о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере, по мнению Горелкина, несет в себе гуманистический посыл. «Барби» же, добавил депутат, несет в себе социальную сатиру, которая является глубже, чем кажется на первый взгляд. Горелкин также в целом осудил политику принудительного лицензирования фильмов. 31 августа Минкульт РФ запретило показывать «Барби» и «Оппенгеймер» в кинотеатрах. Данные картины не отвечают задачам по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, уточнили в министерстве.
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