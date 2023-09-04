В Госдуме заступились за «Барби» и «Оппенгеймер» перед Минкультом

Фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не противоречат традиционным духовно-нравственным ценностям. Об этом рассказал замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, отреагировав на отказ Министерства культуры РФ на показ данных кинокартин в российских кинотеатрах.
«Попытка Минкульта приплести сюда „духовно-нравственные ценности“ ничего кроме удивления не вызывает. <…> Ни один из этих фильмов, на мой взгляд, не противоречит [духовно-нравственным ценностям]», —
Депутат наоборот подчеркнул, что оба фильма по своей сути несут положительные смыслы. Фильм «Оппенгеймер» о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере, по мнению Горелкина, несет в себе гуманистический посыл. «Барби» же, добавил депутат, несет в себе социальную сатиру, которая является глубже, чем кажется на первый взгляд. Горелкин также в целом осудил политику принудительного лицензирования фильмов.
31 августа Минкульт РФ запретило показывать «Барби» и «Оппенгеймер» в кинотеатрах. Данные картины не отвечают задачам по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, уточнили в министерстве.
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